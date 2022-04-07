陳水扁公布國務機要費1.3億21項支出 稱沒有不法所得

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前總統陳水扁（右2）7日上午在凱達格蘭基金會辦公室，舉行「國務機要費案國際記者會」，對外說明所涉官司，並強調沒有不法所得，無法接受外界對他貪汙的指責。中央社記者郭日曉攝 111年4月7日

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（中央社記者葉素萍台北7日電）國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁今天公布國務機要費金流，包括，機密外交、資助民運人士王丹、前民進黨主席施明德等21項支出總計1億3300萬元，他說，自己被起訴貪污1億453萬元，「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。

對於是否期待總統蔡英文特赦，陳水扁則說，「沒有期待可能性的問題，為何要多此一問？多想的！沒有必要。」

陳水扁今天召開國際記者會指出，自己遭起訴貪污總金額共計1億453萬6390元，但21項機密外交與資助犒賞餽贈支出總計1億3300萬2010元；國務機要費「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，他攤開在陽光底下，接受各界檢視與挑戰。

他說，很多做過的事情、所走過的路，原本準備要帶到墳墓，但事與願違，事涉機密、影響國家重大，他一五一十呈現。

陳水扁細說21項機密外交與資助犒賞餽贈支出內容，包括支付美國卡西迪公關費用3549萬5300元；資助326反反分裂國家法民主和平護台灣大遊行2000萬元；對日本外交工作1000萬元；資助中國大陸民運人士王丹2年共20萬美金。

陳水扁說，王丹到總統府面見他，請求幫忙，他答應給予20萬美金資助，維繫民運；王丹在高等法院秘密庭時也承認有收到20萬美元。

陳水扁說，國務機要費支出還包括，贊助對台友好美國資深聯邦眾議員競選經費10萬元美金；執行機密外交工作人員費用162萬元、資助台中清真寺修建140萬元、資助中華文化復興總會2099萬元、資助全民公投催生修憲大遊行1000萬元、資助鄭南榕基金會500萬元、犒賞幕僚林錦昌和馬永成500萬元、餽贈施明德及捐助施明德講座基金會450萬元、餽贈病中的陳定南20萬元、時任總統府人員劉導、陳坤泰結婚禮金各10萬元。

陳水扁指出，他如果真的有貪污犯罪，「判死可以」，他是一個一生最不貪錢的政治工作者，最後要背負惡名，他真的沒辦法接受，只能親自出面告訴全國民眾，他不是那樣的人。

至於為何選在今天召開記者會，陳水扁說，歷史上的今天，1976年4月7日，當時鄧小平被毛澤東撤銷一切黨務，只留下中國共產黨黨籍，沒多久毛澤東掛了，鄧小平翻身；陳水扁說，他現在什麼都沒有，也剩下一個民進黨黨證；此外，他說，歷史上的今天還有1989年4月7日，鄭南榕為清白自焚而死。

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陳水扁所涉的國務機要費用部分目前停審，媒體詢問他，為何不到法庭為自己辯護；此外，當初陳水扁保外就醫，中監要求扁不能接受媒體採訪、不能上台，現在陳水扁召開記者會，是否會擔心被中監「抓回去」。

陳水扁說，他開記者會是為了清白，要做有力辯護，他不能到法院開庭，那是因為醫生診斷證明書的醫囑，至於中監當初要求他簽兩不切結書，根本是陳水扁條款，處處都是政治考量。（編輯：蘇志宗）1110407