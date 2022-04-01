國務機要費案更二審 吳淑珍律師要傳陳水扁作證

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（中央社記者蕭博文台北1日電）高院今天審理纏訟逾15年的國務機要費等案，進行更二審程序。前總統陳水扁妻子吳淑珍請假未到庭，但吳淑珍辯護律師當庭請求傳喚陳水扁作證，釐清國務機要費支出是否合理。

吳淑珍辯護律師陳國華在庭上表示，陳水扁的國務機要費支出是否合法、合理，攸關吳淑珍是否共同犯侵占國務機要費，請求傳喚陳水扁作證；但陳國華也表示，陳水扁既然已經停審，吳淑珍的部分也不宜進行。

前總統辦公室主任馬永成則否認犯罪，表示無法接受一審判決，並指對總統府會計處而言，總統辦公室主任只是替總統出具領據的人頭，此作法是基於尊重總統的多年慣例；若知道總統辦公室主任還要負責審查、控管總統國務機要費，他早就辭職不幹。

另名前總統辦公室主任林德訓也主張無罪，辯稱國務機要費核銷都是配合會計處作業，卻被羅織入罪；15年過去後還在法庭討論國務機要費是不是特別費，令人感到荒謬、無奈，一審重判毫無依據，完全無法接受。

吳淑珍辯護律師採無罪答辯，被控協助洗錢的陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚仍主張無罪。

此外，時任總統府出納陳鎮慧認罪；扁家友人蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶遭檢方起訴涉嫌洗錢，2人當庭認罪；蔡銘哲請求從輕量刑，郭銓慶則請求免刑。

全案緣於，台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴前總統陳水扁所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定，其餘部分由台灣高等法院進行更二審。

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最高法院發回更二審的部分包括，陳水扁、吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧所涉國務機要費案，吳淑珍、蔡銘哲、郭銓慶被訴南港展覽館案洗錢案，陳水扁、吳淑珍、陳鎮慧、蔡銘哲、郭銓慶被訴國務機要費洗錢案，以及陳致中、黃睿靚被控洗錢案。

更二審今天開庭進行審理程序，除前總統陳水扁停審、吳淑珍請假，其餘被告陳致中、黃睿靚、蔡銘哲、郭銓慶、馬永成、林德訓、陳鎮慧均到庭。（編輯：李錫璋）1110401