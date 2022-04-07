陳水扁公布國務機要費支出 國民黨：無視台灣司法

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）前總統陳水扁今天公布國務機要費21項支出，稱沒有不法所得。國民黨表示，此舉無視台灣司法與民主法治於無物；總統蔡英文應該立即回應，不要再對於動搖國家憲政體制的惡行視若無睹。

國務機要費案纏訟逾15年，陳水扁今天公布國務機要費金流，包括，機密外交、資助民運人士王丹、前民進黨主席施明德等21項支出總計新台幣1億3300萬元，他說，自己被起訴貪污1億453萬元，「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。

國民黨下午透過臉書表示，國務機要費案纏訟多年，目前仍在高院二審司法程序中，然陳水扁卻無視保外就醫規定，今天召開記者會「翻案」，此舉無非是無視台灣司法與民主法治於無物。

國民黨指出，當年國務機要費案中，檢方認定陳水扁與吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧等4人均涉貪瀆，而在涉及的6宗所謂秘密外交案中，只有2宗為實案，其餘1宗為虛構，3宗則無涉秘密外交費用，吳淑珍更因偽造文書罪及貪污治罪條例而遭到起訴。

國民黨也表示，根據「受刑人保外就醫治審核基準及管理辦法」第7條第6項，「除維持日常居住及生活所必需外，未經監獄核准，不得從事與治療目的不符或顯然無關之活動」。

國民黨認為，對於陳水扁違規開記者會聲稱自己無罪、企圖想翻案，消耗社會與司法的資源，司法院、法務部應該出來說明、蔡總統也要出來表態，以正視聽。

國民黨表示，民眾高度期待司法改革，卻也透過各項民調表達對蔡政府司法改革的停滯與失敗的沈痛失望，蔡總統應該立即回應，不要再對於動搖國家憲政體制與民主法治價值的惡行視若無睹。（編輯：蘇龍麒）1110407