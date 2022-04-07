陳水扁開記者會 法務部：矯正署督導是否違規

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（中央社記者劉世怡台北7日電）前總統陳水扁今天召開記者會，指所涉官司沒有不法所得。法務部表示，已請矯正署督導台中監獄進行了解有無違反保外醫治相關規定。矯正署則說，持續督導中監落實保外醫治規定。

陳水扁在凱達格蘭基金會辦公室，舉行「國務機要費案國際記者會」，對外說明所涉官司，並強調沒有不法所得，無法接受外界對他貪污的指責。

台灣高等法院更二審審理陳水扁等人所涉國務機要費案，將於明天開庭，陳水扁因病於民國105年間獲裁定停審，其餘被告吳淑珍、陳致中等人繼續審理；高院稍早收到吳淑珍書狀指明天開庭要請假。

對於陳水扁有體力在庭外召開記者會為自己辯解等，是否已達撤銷（停審）裁定。高院更二審合議庭表示，此事涉及審判，不予回應。

全案緣於，台灣高檢署查黑中心（已裁撤）偵辦時任總統陳水扁吳淑珍夫婦等人涉嫌貪污國務機要費，民國95年11月間起訴吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧；陳水扁因受憲法保障（刑事豁免權），不在起訴範圍。

陳水扁卸任總統，當時查黑中心改制為最高檢察署特別偵查組（已裁撤）啟動偵辦陳水扁涉案部分，追出扁家4大案（國務費案、南港案、龍潭購地及疑洗錢案）並於97年12月間起訴陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚等人，案件經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定，剩國務機要費及洗錢案，目前由高院進行更二審、法官李世華承審。

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陳水扁從民國97年11月涉貪遭收押，後來因涉龍潭購地收賄等案遭判刑定讞，合併應執行刑20年，服刑中的陳水扁申請保外醫治，法務部矯正署考量他病況惡化，病情難以控制，隨時有致死危險，於104年初核准，使入監超過6年的陳水扁得以返家。後續由中監定期評估展延保外醫治期間至今。

陳水扁因失智及巴金森氏症等症狀，獲得保外醫治，他所涉停審、尚未定讞案件，包含二次金改案、國務機要費及洗錢案、侵占總統府機密文件案以及教唆偽證案。（編輯：方沛清）1110407