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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 政治

陳水扁開記者會 中監：蒐證審查是否違反規定

2022/4/7 14:56（4/7 19:53 更新）
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（中央社記者蘇木春台中7日電）前總統陳水扁今天在凱達格蘭基金會辦公室召開記者會，強調沒有不法所得。台中監獄今天表示，將蒐集相關事證審查，若陳水扁違反保外醫治相關規定，將加強訪視要求專心接受診療。

陳水扁今天上午在凱達格蘭基金會辦公室，舉行「國務機要費案國際記者會」，對外說明所涉官司，並強調沒有不法所得，無法接受外界對他貪汙的指責。

台中監獄今天發布聲明稿表示，陳水扁在保外醫治期間言行，中監依據監獄行刑法第63條及受刑人保外醫治審核基準及管理辦法辦理，為使陳水扁確實遵守管理辦法等規定，中監事前追蹤掌握他的參與動向，並要求應遵守規定。

中監表示，獄方今天有派員至記者會現場蒐集相關資料，後續會再依蒐集的相關事證審查，如有違反應遵守事項，會依情節派員加強訪視，並要求陳水扁專心接受診療及遵守法令。

陳水扁自2015年保外就醫，中監提出他需遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四不原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定。（編輯：陳仁華）1110407

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