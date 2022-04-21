國務機要費除罪化初審爆衝突 全案保留交黨團協商

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立法院財政委員會21日續審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」。立法院財政委員會召集委員、民進黨立委沈發惠（圖中戴手錶者）在財委會開門後，成功搶佔主席台。中央社記者王揚宇攝 111年4月21日

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（中央社記者王揚宇台北21日電）立法院財政委員會今天續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案，朝野爆發衝突拉扯，經表決下，會議主席、民進黨立委沈發惠宣布全案保留，送立法院會處理。全案須交由黨團協商。

國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁日前曾召開記者會，公布國務機要費金流，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。對此，外界也掀起國務機要費是否除罪化的討論。

立法院財政委員會曾在去年排審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，但當時因國民黨立委質疑這是替陳水扁涉及貪污案脫罪，而杯葛議事，最後決定擇期再審。（編輯：潘羿菁）1110421