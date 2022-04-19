更多編輯台推薦新聞：
台灣核准莫德納用於6至11歲 各國兒童疫苗政策總整理
國際

台灣核准莫德納用於6至11歲 各國兒童疫苗政策總整理

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
單日確診數破1500人 陳時中：全國一週內啟動居家照護
首頁 / 政治

特別費案 馬辦：柯建銘不要為幫陳水扁牽拖馬英九

2022/4/19 14:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘指「當年馬英九的特別費案，國民黨透過會計法幫他除罪」，前總統馬英九辦公室今天表示，柯建銘錯得離譜，要幫前總統陳水扁解套就去找總統蔡英文特赦，不要扯到馬英九。

立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」；柯建銘17日指出，國務機要費就是特別費，特別費已經全部除罪化，為何獨留國務機要費沒有除罪化，馬英九都因特別費除罪化而解套，為何陳水扁不能除罪化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

馬英九辦公室今天透過新聞稿表示，柯建銘錯得離譜，馬英九當年被起訴的特別費案，2008年4月24日最高法院三審判決無罪定讞。立法院直到3年後，2011年5月4日才三讀通過「會計法增訂第99條之1條文」，當時還是柯建銘等朝野協商，為了幫民進黨一些政務官除罪化，還好意思牽拖到馬英九。

馬英九辦公室指出，柯建銘要幫陳水扁，就趕快去找總統蔡英文，請蔡總統幫陳水扁特赦，不要又來「馬維拉」，什麼事都扯到馬英九。（編輯：黃國倫）1110419

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載