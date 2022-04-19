特別費案 馬辦：柯建銘不要為幫陳水扁牽拖馬英九

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（中央社台北19日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘指「當年馬英九的特別費案，國民黨透過會計法幫他除罪」，前總統馬英九辦公室今天表示，柯建銘錯得離譜，要幫前總統陳水扁解套就去找總統蔡英文特赦，不要扯到馬英九。

立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」；柯建銘17日指出，國務機要費就是特別費，特別費已經全部除罪化，為何獨留國務機要費沒有除罪化，馬英九都因特別費除罪化而解套，為何陳水扁不能除罪化。

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馬英九辦公室今天透過新聞稿表示，柯建銘錯得離譜，馬英九當年被起訴的特別費案，2008年4月24日最高法院三審判決無罪定讞。立法院直到3年後，2011年5月4日才三讀通過「會計法增訂第99條之1條文」，當時還是柯建銘等朝野協商，為了幫民進黨一些政務官除罪化，還好意思牽拖到馬英九。

馬英九辦公室指出，柯建銘要幫陳水扁，就趕快去找總統蔡英文，請蔡總統幫陳水扁特赦，不要又來「馬維拉」，什麼事都扯到馬英九。（編輯：黃國倫）1110419