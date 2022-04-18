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國務機要費除罪修法 蔡清祥：尊重立院職權

2022/4/18 10:16
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（中央社記者林長順台北18日電）立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」。法務部長蔡清祥今天受訪時表示，法案已在立法院審議中，尊重立法院職權。

立法院司法及法制委員會上午邀請司法院、法務部、法務部調查局、內政部警政署等部會首長列席就「司法審訟制度興革及提升檢警調打擊犯罪能力」進行專題報告，並備質詢。蔡清祥受訪時做上述表示。

國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁日前曾召開記者會，公布國務機要費金流，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。對此，外界也掀起國務機要費是否除罪化的討論。

立法院財政委員會曾在去年排審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，但當時因國民黨立委質疑這是替陳水扁涉及貪污案脫罪，而杯葛議事，最後決定擇期再審。

立法院21日將繼續進行審查，國民黨團日前指出，一定強力抗爭；民進黨團則表示，一切按照議事程序，請國民黨不要懷疑民進黨的決心。

蔡清祥表示，這個問題目前正在立法院審議中，法務部尊重立法院職權，若相關法律修法後，法務部作為執法單位，將依法執行。

另外，媒體報導，檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙案，發現林姿妙及兒女長年從前國民黨立委楊吉雄家族手中，拿取將近上億元的上百筆資金，每拿一筆，林姿妙就開一張沒壓日期的支票交換，迄今已掌握近「80張」支票列案。

蔡清祥表示，案件正由宜蘭地檢署偵辦中，不便說明。（編輯：張銘坤）1110418

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