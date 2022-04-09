柯建銘：國務機要費除罪修法 這會期一定要處理

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（中央社記者溫貴香台北9日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，特別費已經全部除罪化，為什麼獨留國務機要費沒有除罪化，而且「馬英九都除罪化了，為何阿扁不能除罪化」，這是歷史共業、轉型正義，這個會期必須要處理。

國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁日前召開國際記者會公布國務機要費金流，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，國務機要費除罪化修法議題再度浮上檯面。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪回顧會計法修法歷史表示，國務機要費的性質就是特別費，當年馬政府用會計法制度瑕疵與法令缺漏，對民進黨的政治人物發動政治追殺，再對學術界進行政治整肅。其中，柯文哲在競選台北市長期間，被國民黨指控MG149案，回顧那段修法過程，充滿戲劇性，最後竟然意外成為柯文哲從政的契機。

他表示，因國務機要費案掀起「特別費」起的頭，檢調偵查範圍擴大到受政府各單位補助的研究計畫，全面清查結果超過1500名國立大學的教職員涉案、約談上千位涉案人包括國內各頂尖大學的教授、各教學醫院的醫師，時任台大醫師柯文哲被以貪污嫌疑人身分被檢調約談，連剛當選台大校長的楊泮池也深陷其中。

他說，更有法界人士評估，如果辦到底，絕大多數的大學教授都要被關；面對這段恐動搖國本的歷史，柯建銘透露，陳水扁曾告訴他「特別費一定要除罪化，要修會計法。可以不把國務機要費列入，但一定要先解決其他人的問題」。即便遭到政治追殺，陳水扁沒有只想要為自己解套，而是想先解決其他人的困境。

他提到，當年特偵組偵辦國務機要費等案，台北地院召開聲押庭，他跟時任黨團幹事長賴清德、立委高志鵬在北院苦苦守候一夜，隔天清晨，陳水扁因涉貪污、洗錢等罪，並有串供之虞，被裁定羈押禁見，成為台灣第一位被裁定羈押禁見的卸任元首，「總統被羞辱，我們3人眼眶都紅了」。

他說，2008年民進黨選舉大敗，陳水扁被污名化，只剩下27位立委，要修法一直碰到極大困難﹔當年前檢察總長黃世銘一直要查前央行總裁彭淮南的特別費，造成那一波所有公務人員全部除罪化。

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柯建銘表示，之前特別費修法，6500人全部除罪化，馬英九的首長特別費用大水庫理論被除罪化，陳水扁部分何嘗不是大水庫，國務機要費本來就是特別費，留下國務機要費不解套，是否叫做正義；歷史真相要還原，現在大家都被除罪化，只剩陳水扁一人還沒解套，不管後續官司走向如何，國務機要費終究是歷史共業，也是轉型正義。

柯建銘表示，國務機要費案不是選舉的提款機，陳水扁所受的羞辱跟民進黨受的懲罰，這麼多年來，已經夠了，去年上會期立法院會計法修法功敗垂成，現在該是朝野冷靜下來，共同面對處理會計法修正的時候了，這個會期5月31日前必須要處理。（編輯：黃國倫）1110409