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首頁 / 政治

國務機要費除罪修法 曾銘宗：爭議大時機不宜

2022/4/9 18:25（4/9 22:10 更新）
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（中央社記者溫貴香台北9日電）國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，攸關國務機要費除罪化的會計法修正草案，若要在這個會期處理，他認為恐會引起爭議，時機不宜。至於是否杯葛這項修法，他表示，到時候再說。

國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁日前召開記者會公布國務機要費金流，強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。對此，外界也掀起國務機要費是否除罪化討論，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這個會期一定會處理。

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中國國民黨立法院黨團總召曾銘宗下午受訪表示，國務機要費的性質與首長特別費的性質相近，但這個會期要處理，恐發生重大爭議，他認為時間點不合適。

被詢及是否會杯葛到底，曾銘宗表示，立法院財政委員會下週排案召委是國民黨立委，他預估民進黨團最快會在18日那一週、民進黨立委當輪值召委時排審，但是否杯葛法案審查，他說，到時候再說。（編輯：黃國倫）1110409

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