陳致中黃睿靚涉洗錢求無罪 高院更二審7/15宣判

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台灣高等法院更二審審理前總統陳水扁等人所涉國務機要費案，8日上午開庭，除陳水扁停審、陳水扁妻子吳淑珍請假，其餘被告皆被傳喚出庭，包括陳水扁兒子陳致中（前左）、媳婦黃睿靚（前右）等人都到庭。中央社記者郭日曉攝 111年4月8日

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（中央社記者劉世怡台北8日電）高院今天更二審審理纏訟逾15年的國務機要費及洗錢案，前總統陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚庭上強調，在銀行開戶後供吳淑珍使用，沒再過問，求判無罪。法官訂7月15日宣判。

陳致中在庭上表示，他和黃睿靚如果知道這些是犯罪所得，怎可能還去開戶，他們真的不知情；他和黃睿靚都是在銀行開戶後供媽媽吳淑珍（陳水扁妻子）使用，沒再過問。

陳致中提及，因為這起纏訟逾15年的案件，他深受煎熬，但做為前第一家庭成員，有著社會責任，他在98年間出庭時，針對此案造成社會紛擾致歉，且特偵組在辦案時，他是配合並授權供清查國外帳戶。

黃睿靚則表示，因為本案，15年來內心受折磨，她做為媳婦受指示去開戶，她開戶時沒看清楚內容就簽名，真的只有這樣卻遭檢方咬死「簽名知情」，帳戶後續使用及金錢進帳轉出，她都不知道。希望法院明察，給予公道的判決。

此外，時任總統府出納陳鎮慧認罪，請求法官不要諭知連帶追繳沒收犯罪所得；扁家友人蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶遭檢方起訴涉嫌洗錢，2人當庭認罪；蔡銘哲請求從輕量刑並給予緩刑，郭銓慶則請求免刑。

法官庭末諭知，陳致中、黃睿靚、蔡銘哲、郭銓慶、陳鎮慧所涉洗錢案部分，辯論終結，訂於7月15日上午10時宣判。4月22日續行審理國務費案件。

全案緣於，台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴前總統陳水扁所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定，其餘部分由台灣高等法院進行更二審。

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最高法院發回更二審的部分包括，陳水扁、吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧所涉國務機要費案，吳淑珍、蔡銘哲、郭銓慶被訴南港展覽館案洗錢案，陳水扁、吳淑珍、陳鎮慧、蔡銘哲、郭銓慶被訴國務機要費洗錢案，以及陳致中、黃睿靚被控洗錢案。

更二審今天開庭進行審理程序，除陳水扁停審、吳淑珍請假，其餘被告陳致中、黃睿靚、蔡銘哲、郭銓慶、馬永成、林德訓、陳鎮慧均到庭。（編輯：李錫璋）1110408

高院更二審8日審理纏訟逾15年的國務機要費及洗錢案，傳喚前總統府出納陳鎮慧（右）出庭。中央社記者郭日曉攝 111年4月8日