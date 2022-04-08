被指收受犒賞金錢 馬永成：以陳水扁說法為主

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（中央社記者劉世怡台北8日電）高院更二審今天審理纏訟逾15年的國務機要費及洗錢案，前總統辦公室主任馬永成庭外說，檢方起訴國務費部分與事實不符，另是否收陳水扁犒賞金錢，以陳水扁昨天記者會說法為主。

馬永成離開法院時，面對媒體提問，是否收前總統陳水扁犒賞金錢，馬永成回應，以陳水扁昨天記者會說法為主，並且重申檢方起訴他所涉國務機要費部分，與事實不符。

前總統陳水扁昨天在凱達格蘭基金會辦公室，舉行「國務機要費案國際記者會」，對外說明所涉官司，並強調「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，無法接受外界對他貪污的指責，並公布21項犒賞餽贈支出細項，其中包含犒賞幕僚林錦昌和馬永成新台幣500萬元。

台灣高等法院更二審審理陳水扁等人所涉國務機要費案，今天上午開庭，除陳水扁停審、陳水扁妻子吳淑珍請假，其餘被告皆被傳喚出庭，包括陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚、前總統辦公室主任馬永成、林德訓等人都到庭。

更二審審判長鄭水銓庭上說明本件審理範圍，共分為2塊，分別是國務機要費以及洗錢案。國務機要費部分犯罪態樣有3種，首先是侵占國務費，將國務費用於私人開銷；第二為詐領國務費，製作不實文件，將錢犒賞餽贈他人，最後是以他人發票，用於請領及核銷國務費。

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鄭水銓指出，洗錢案部分，是以南港展覽館、龍潭購地案件收受賄款，再將錢轉匯藏匿國外，並分別利用吳淑珍胞兄吳景茂、陳致中、黃睿靚、蔡銘哲及郭銓慶等人國外帳戶。

前總統辦公室主任馬永成及林德訓分別在庭上表示，洗錢案與他無關，檢方起訴的國務機要費內容，與事實不符。鄭水銓諭知，今天排定審理內容僅洗錢案部分提示證據等，馬永成及林德訓可先退庭，4月22日排定審理國務費案件，馬永成、林德訓須出庭。（編輯：李錫璋）1110408

台灣高等法院8日審理纏訟逾15年的國務機要費等案，進行更二審程序，前總統辦公室主任林德訓（前）出庭。中央社記者郭日曉攝 111年4月8日