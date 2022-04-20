國務機要費除罪化21日審查 藍綠甲動大戰一觸即發

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立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」。民進黨立法院黨團總召柯建銘20日受訪表示，「我們有決心處理」，黨團甲動因應、見招拆招，而且國務機要費本來就是特別費，國務機要費除罪化絕對禁得起檢驗。中央社記者王揚宇攝 111年4月20日

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北20日電）立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」。國民黨團總召曾銘宗今天指出，國民黨團會強力杯葛，「明天甲動是最基本的」，奉勸民進黨不要強行通過。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，「我們有決心處理」，黨團祭出甲動因應，希望確保議事順利進行，會見招拆招，而且國務機要費本來就是特別費，國務機要費除罪化絕對禁得起檢驗，希望有理性討論的空間。

國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁日前曾召開記者會，公布國務機要費金流，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。對此，外界也掀起國務機要費是否除罪化的討論。

立法院財政委員會曾在去年排審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，但當時因國民黨立委質疑這是替陳水扁涉及貪污案脫罪，而杯葛議事，最後決定擇期再審。

立法院財政委員會21日將繼續進行審查，外界預料朝野將再度展開攻防大戰。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天回應中央社記者詢問時指出，國務機要費、機密費、特支費，這3種從法律屬性或會計分類、使用標準等都不一樣，金額也差很多，譬如國務機要費的規模約新台幣3000萬元，部會首長的特別費1年可能48萬元，金額完全不一樣，用途也不一樣，所以這也是15年前特別費要除罪化時，為什麼國務機要費沒有除罪化。

曾銘宗表示，立法院去年審查民進黨立委蔡易餘等16人擬具「會計法第99條之1條文修正草案」時，由於觸及國務機要費除罪化議題，引發重大爭議，現在又是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重的時候，時機也不宜，沒有正當性，全民也不會接受。

曾銘宗說，國民黨團會強力杯葛，21日甲動是最基本的，黨團21日也會開會討論因應方案。如果民進黨團敢強行通過，希望全民睜大眼睛，用選票唾棄民進黨。

柯建銘晚間接受媒體訪問時表示，國務機要費本來就是特別費，現在所有人都解套了，不能對陳水扁不公平，況且特別費是國務機要費衍生出來的，哪有小孩無罪，母親卻有罪的道理。

對於21日的攻防，柯建銘說，一切就按照程序處理，民進黨團會見招拆招，「國民黨團不要挑戰我們的決心」，有意見就在立法院會處理。

柯建銘也指出，民進黨團21日上午6時甲動，希望確保議事順利進行，大家依法論法，期盼能有理性討論的空間，而國務機要費除罪化絕對禁得起檢驗，大家要面對這個歷史共業。（編輯：蘇龍麒）1110420