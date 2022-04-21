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國務機要費除罪化
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國務機要費除罪化1/17

國務機要費除罪爆衝突 藍綠相互譴責無視暴力推擠

2022/4/21 13:29（4/21 13:43 更新）
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立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案；朝野立委爆發推擠衝突，民進黨立委王美惠（左）與國民黨立委陳玉珍（右）互相拉扯。中央社記者張新偉攝 111年4月21日
立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案；朝野立委爆發推擠衝突，民進黨立委王美惠（左）與國民黨立委陳玉珍（右）互相拉扯。中央社記者張新偉攝 111年4月21日
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（中央社記者葉素萍、范正祥台北21日電）立法院財政委員會今天續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案，朝野激烈拉扯；民進黨說，國民黨立院黨團以暴力、推擠等方式欲強佔主席台、阻礙議事進行，這是非民主行為，更增加防疫風險，民進黨予以譴責。

立法院財政委員會今天續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案；國民黨團雖提案散會，但表決未過，朝野激烈拉扯下，最後表決通過民進黨立委郭國文等人提案，全案保留出委員會，交黨團協商。

立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案；民進黨立委提前一晚排隊，會議主席、財政委員會召集委員沈發惠進入會議室後成功搶占主席台，國民黨立委上前包圍，爭搶麥克風。中央社記者吳家昇攝 111年4月21日
立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案；民進黨立委提前一晚排隊，會議主席、財政委員會召集委員沈發惠進入會議室後成功搶占主席台，國民黨立委上前包圍，爭搶麥克風。中央社記者吳家昇攝 111年4月21日

民進黨發言人李妍慧今天透過新聞稿表示，近日疫情升溫，全國都在積極面對，國會今天也再傳出有人員確診，進行快篩後檢驗呈陽性。值此防疫時刻，國民黨立院黨團仍以暴力、推擠等方式欲強佔主席台、阻礙議事進行，這是非民主的行為，更增加防疫風險，民進黨予以譴責。

李妍慧指出，審議法案是國會議員的權利也是義務，更是立委的天職。不同黨派針對法案可以有自己的立場以及看法，也可以在審議法案時討論說明。但國民黨不僅惡意杯葛法案審查，黨團總召曾銘宗無視防疫安全，甚至動手掐住立委鍾佳濱脖子，民進黨強烈譴責此行為，曾銘宗應立刻道歉。

李妍慧表示，國民黨似乎不暴力就不會審法案，這種行徑只會加深選民反感，更無法提升自身政黨支持度，回歸理性監督、認真審查，才是民主政黨、國會議員該有的態度與該盡的職責。

民進黨呼籲，朝野各界冷靜下來，共同處理「會計法」修法，也希望日後朝野協商時，大家能理性討論。

國民黨團新聞稿指出，近日全台疫情大爆發，全民焦急抗疫之際，此時民進黨團居然亳無道德底線、恬不知恥的全體甲級動員只想為前總統陳水扁除罪，大搞群聚，更污指國民黨團總召曾銘宗使用暴力，標準的打人喊救人，睜眼說瞎話，企圖轉移焦點，什麼叫秀下限，這就叫秀下限，今天就在立法院公然上演。

國民黨團新聞稿批評，蔡政府心中根本没有人民，只有政治算計，更只想讓陳水扁暫時閉嘴，拿著人民給的權力討好陳水扁，急著為陳水扁脫罪，為一人修法。（編輯：潘羿菁）1110421

立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案；民進黨、國民黨立委爆發推擠衝突，國民黨立委灑假錢與假禮券，現場一片混亂。圖前為民進黨立委王美惠。中央社記者張新偉攝 111年4月21日
立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案；民進黨、國民黨立委爆發推擠衝突，國民黨立委灑假錢與假禮券，現場一片混亂。圖前為民進黨立委王美惠。中央社記者張新偉攝 111年4月21日
立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案；一早財政委員會開門後，會議主席、民進黨立委沈發惠（前右2）成功搶占主席台。中央社記者張新偉攝 111年4月21日
立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案；一早財政委員會開門後，會議主席、民進黨立委沈發惠（前右2）成功搶占主席台。中央社記者張新偉攝 111年4月21日
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