國務機要費案更二審辯結 高院7/15宣判

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（中央社記者蕭博文台北22日電）高院今天更二審審理纏訟逾15年的國務機要費案，前後任總統辦公室主任馬永成、林德訓主張沒有貪污、偽造文書，請求法院判決無罪。法官訂7月15日宣判。

馬永成、林德訓被控與前總統陳水扁及其妻子吳淑珍、時任總統府出納陳鎮慧等人，於民國89年至95年間，侵占、詐領國務機要費共新台幣1億餘元。一審時，馬、林2人分別遭重判20年、16年。案經最高法院發回，高院進行更二審。

馬永成今天在最後陳述時表示，國務機要費始於民國38年的總統府，隨後才有五院院長、部會首長、縣市長的首長特別費制度，而首長特別費已除罪化，豈有兒子無罪，媽媽有罪的道理。

馬永成說，近日立法院審議攸關國務機要費除罪化的會計法修正草案，外界指是為了個案解套的說法只對了一半，因為只有總統有國務機要費，無法有通案。

他表示，當年立院修正會計法將特別費除罪化，草案包括國務機要費，但陳水扁為加速修法，聲明不要納入國務費，並非兩者真有不同，將國務費納入除罪化是公平作法，才能解決兒子無罪、媽媽有罪的荒謬現象。

林德訓說，總統辦公室主任無權過問國務機要費支出，而且怎麼可能幫人貪污上億元，自己卻連1毛錢也沒拿，請求法院判決無罪。

公訴檢察官論告指出，陳水扁等人將國務機要費用於私人家庭支出，應予非難；國務機要費與首長特別費性質不同，否則朝野立委日前何須為此爭執，何苦來哉。

公訴檢察官表示，陳水扁提出21項機密外交支出，僅9項與兩岸、外交有關，且若真有支出，為何偵查中僅提出6項，其餘項目則採擠牙膏方式提出，認為馬永成、林德訓等人犯罪事證明確，請法院依法量刑。

全案緣於，台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴陳水扁等人所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定，其餘部分由台灣高等法院進行更二審。

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最高法院發回更二審的部分包括，陳水扁、吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧所涉國務機要費案，吳淑珍、扁家友人蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶被訴南港展覽館案洗錢案，陳水扁、吳淑珍、陳鎮慧、蔡銘哲、郭銓慶被訴國務機要費洗錢案，以及陳水扁的兒子陳致中、媳婦黃睿靚被控洗錢案。

更二審近期密集審理，除陳水扁停審、吳淑珍請假，其餘被告均到庭；馬永成、林德訓涉案部分今天辯論終結，其餘被告8日已辯論終結，全案7月15日宣判。（編輯：戴光育）1110422