國務機要費除罪化 高院：審酌扁案依法審理

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（中央社記者劉世怡台北30日電）立法院今天三讀通過攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案。審理前總統陳水扁等人涉國務費案的高等法院表示，待修正法律經總統公布生效後，審酌依法審理。

司法院回應表示，尊重立法院職權，相關案件的後續審理，將由繫屬法院依法處理，司法院基於維護審判獨立，不便表示意見。

台灣高等法院指出，因尚不知法律修正內容，待修正的法律經總統公布生效後，合議庭會審酌相關事實與法律的適用，並依法審理。

法界人士指出，因立法院已三讀通過會計法第99條之1條文修法，將國務機要費除罪化，未來經總統公布實施生效，除了停審中的前總統陳水扁外，妻子吳淑珍、前後任總統辦公室主任馬永成、林德訓、時任總統府出納陳鎮慧所涉會計法第99條之1條文部分，可望獲免訴判決。

全案緣於，台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴前總統陳水扁等人所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定，其餘部分由台灣高等法院進行更二審。

最高法院發回更二審的部分包括，陳水扁、吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧所涉國務機要費案，吳淑珍、扁家友人蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶被訴南港展覽館案洗錢案，陳水扁、吳淑珍、陳鎮慧、蔡銘哲、郭銓慶被訴國務機要費洗錢案，以及陳水扁的兒子陳致中、媳婦黃睿靚被控洗錢案。

台灣高等法院更二審經密集審理，除陳水扁停審、吳淑珍請假，其餘被告均到庭，全案於4月底宣告本件辯論終結，訂於7月15日宣判。（編輯：方沛清）1110530