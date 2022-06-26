林智堅若當選無縫接軌 鄭文燦：再造黃金10年

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桃園市長鄭文燦（1排左4）26日出席民主進步黨桃園市黨部「第4屆第1次黨員代表大會」，他鼓勵年輕一代能承擔更大的責任，世代交替是必然的，希望世代交替也能夠成為桃園這次選舉的特色。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月26日

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市長鄭文燦今天出席民進黨桃園市黨部的黨員代表大會，稱讚林智堅是最好的桃園市長參選人，會用政績輔選，若林智堅當選，相信桃園市政可無縫接軌，再造下個黃金10年。

鄭文燦下午前往楊梅區出席民主進步黨桃園市黨部「第四屆第一次黨員代表大會」致詞時表示，新任黨部主委張丞儀是年輕一代，議員參選人等都變年輕，他鼓勵年輕一代能承擔更大的責任，世代交替是必然的，希望世代交替也能夠成為桃園這次選舉的特色。

鄭文燦指出，未來年輕化之後，希望能多發展年輕的幹部、組織，也能增加女性團體，包括各式各樣的社團，青年、女性和社團3個方向，希望大家好好去耕耘。

對於桃園市長選舉，鄭文燦說，民進黨即將準備好就定位，新竹市長林智堅是帶著政績、帶著自己的經驗來參選桃園市長，自己也會用政績來輔選，桃園市8年來變得完全不一樣，從民調數字來看，林智堅的接受度很高，希望林智堅在競選的每個步驟都要步步為營，每一項工作都能做好。

鄭文燦表示，選對會考量民調徵召林智堅參選桃園市長，徵召前的民調顯示，林智堅是贏過國民黨桃園市長參選人張善政，新竹市、桃園市只是規模、複雜度不一樣，城市治理DNA很像，相信市政治理可以無縫接軌，桃園市會有下一個黃金10年。

對於外傳的入閣傳言，鄭文燦則表示，今天在處理的是地方事務，自己會努力做好每一件工作。（編輯：方沛清）1110626