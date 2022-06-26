僑務顧問蘇國芳熱心公益 獲海華榮譽章

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菲律賓台灣同鄉會會長、僑務顧問蘇國芳（前右5）26日晚間獲頒海華榮譽章，以表彰他長期協助推動僑務工作，並熱心慈善公益，捐助菲國防疫物資，凝聚僑界力量。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年6月26日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）僑務委員會今晚頒贈海華榮譽章給菲律賓台灣同鄉會會長、僑務顧問蘇國芳，表彰他長期協助推動僑務工作，並熱心慈善公益，捐助菲國防疫物資，凝聚僑界力量。

僑務委員會菲華文教服務中心主任王映陽在頒贈儀式上，代表僑務委員會副委員長呂元榮致詞表示，希望藉由頒贈海華榮譽章，表彰蘇國芳長期致力推展台菲貿易關係，協助政府推動國民外交及從事慈善公益活動，提升台商在菲律賓的形象。

出席儀式的中華民國駐菲律賓代表徐佩勇說，任何時候，只要台菲交流事務需要協助，一通電話，蘇國芳都二話不說幫忙。

徐佩勇舉例，去年有29名菲律賓青年農民到台灣學習農業技術，因為要先在菲國接受網路授課，卻沒有筆記型電腦可以使用。蘇國芳得知後，立刻從台灣買了52台筆電，捐給菲律賓農業部。

徐佩勇說，蘇國芳發自內心非常謙虛熱誠，希望他的事業蒸蒸日上，越做越大，進一步促進台菲關係發展。

根據僑委會海華榮譽章頒贈要點，協助推動僑務工作、公眾外交、國際交流、處理國人急難事件，或其他增進國家利益、提升國家形象等事務，有具體事實者，得獲頒海華榮譽章。（編輯：馮昭）1110626