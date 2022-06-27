朝野盼凍漲或緩漲民生電價 維持物價穩定

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（中央社記者王揚宇、王承中台北27日電）電價費率審議會今天下午舉行。民進黨立法院黨團希望民生用電不要漲價，國民黨立法院黨團主張應緩漲，時代力量立法院黨團則盼繼續凍漲以維持物價。

電價費率審議會今天下午舉行，以平均調幅5%為基準，用電大戶上漲似乎成定局；不過考量通膨壓力，每月1500度小商家是否調整為討論重點之一，若小商家不漲，將牽動工業與民生用電大戶調幅，台電已備妥8%等各項調幅方案，待下午拍板。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬上午在黨團記者會說，一定要照顧民生，不要讓民眾在疫情的尾聲，還要為電價傷腦筋，希望民生用電、家庭用電不要漲價，另外也要穩定物價及做好節約能源。

鄭運鵬指出，黨團要求台電做好強化電網工作，要盡量做到完美，維修停電時也要公告，避免以訛傳訛，不要因為電網意外事故造成民眾恐慌，或讓在野黨有話題可以炒作。

鄭運鵬也談到，包括中國、英國、法國及日本等核電使用國，電價都比台灣高，去年開始也必須調漲電價；台灣使用中的核電機組，最晚在2025年除役，目前沒有任何政黨、地方政府提出延役主張，而且也沒有政黨領袖提出新設核電機組的政見。

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國民黨立法院黨團總召曾銘宗上午在立法院受訪表示，民生用電應緩漲，若要調漲，應待疫情過後；150多萬家的中小企業在疫情期間過得很辛苦，如果要漲電價，希望能編預算補貼。

時代力量立法院黨團表示，期望這次電價調整，應優先合理化工業電價，別再讓企業本該負擔的成本由全民買單，並應繼續凍漲民生用電以穩定物價，且在調漲電價之際，經濟部和台電也應提供更好的用電品質，盡速提出承諾的千億電網計畫，加速推動綠電發展及相關節電配套措施。（編輯：謝佳珍）1110627