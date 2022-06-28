國民黨：台海非陸方內海 美稱國際水域站不住腳

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（中央社記者王承中台北28日電）國民黨國際部主任黃介正今天表示，國民黨不會接受中國大陸稱台海是「內海」的說法，但美國稱台海是「國際水域」在國際海洋法上也站不住腳，因為國際水域為美軍使用的專有名詞，並沒有法律位階。

中國外交部日前稱「對台灣海峽享有主權權利」，解放軍也表示「台灣海峽非國際水域」。美國則支持台灣在台灣海峽是國際水域，適用國際法「公海自由」原則的說法，進一步抵制中國對這條戰略通道的主權聲索。

國民黨國際部主任黃介正今天接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪時表示，美國所用的國際水域，是美國海軍使用的專有名詞，指該水域並非他國領海，可以航行通過，但是在國際海洋法上站不住腳，因為國際水域並沒有法律位階。

黃介正指出，如果依照國際海洋法，中國大陸的說法並沒有違法，而是對於其領海之外延伸的毗鄰區及經濟海域，有一定的權力，但國民黨不會接受「內海」的說法，也認知到國際水域這個名詞，在國際海洋法上有爭議。

黃介正表示，未來美軍機艦在台灣海峽航行或飛越時，有可能受到中國大陸的強力反擊，不希望美、中打架時，流彈波及台灣。

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對於國民黨內出現的「疑美論」，黃介正表示，美方其實知道國民黨內部的光譜，有些人是民族主義高過民權主義，但大家自己摸著良心，其實每個人都有一點「疑美」，這不是背叛中華民國，而是因為愛台灣，所以希望美方不要騙台灣。

黃介正也指出，日前國民黨主席朱立倫率團訪美，美方有詢問國民黨如何看待「九二共識」，他告訴美方人士，中國大陸有「一中原則」，美國則是「一中政策」，所以美中之前也有「一中各表」，國民黨也向美方表達，如果沒有「一中各表」，就沒有「九二共識」。（編輯：謝佳珍）1110628