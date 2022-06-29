菲律賓抗議 外交部：台灣有權於太平島例行操演

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）菲律賓外交部抗議台灣在太平島周邊海域實施實彈射擊，外交部回應指出，南海諸島及太平島屬於中華民國領土，台灣對於南海諸島及其相關海域享有國際法及聯合國海洋法公約上的相關權利，不容置疑。

外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，台灣有權在太平島及相關海域進行例行性操演，為保障海上交通及鄰近海域作業的漁船安全，台灣每次實彈射擊演練前都事先通知相關區域國家。

外交部重申總統蔡英文於2016年提出之「四點原則」及「五項做法」，台灣秉持「擱置爭議、共同開發」的基本原則，願在平等協商的基礎上，參與南海相關協商機制，並與相關國家共同維護及促進南海區域的和平與穩定。

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菲律賓外交部昨天聲明，菲律賓強烈反對台灣於6月28 日至29日在利高島（Ligaw Island，台灣稱太平島）附近進行非法實彈演習。菲律賓外交部指出，利高島是菲律賓擁有主權的卡拉延島群（Kalayaan Island Group）的一個組成部分。這種非法活動將引發緊張並使南海局勢複雜化。

菲國外交部在聲明中，並將台灣後面加註括弧中國，以「Taiwan（China）」稱呼台灣。（編輯：郭無患）1110629