菲律賓總統就職典禮未受邀 外交部：另尋時機致賀

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）就職典禮明天舉行，外交部今天表示，經駐菲律賓代表處近來持續向菲方確認，菲方此次仍未致邀台灣官方代表出席就職典禮。

外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，為了對菲國政府及人民成功舉行民主選舉表達祝賀之意，駐菲律賓代表處除已經將總統蔡英文賀電轉致小馬可仕，台灣也將另尋適當時機向小馬可仕申賀。

外交部強調，菲律賓是台灣「新南向政策」重點目標國家，兩國地理毗鄰，雙方在經貿、觀光及人員的交流都相當密切。台菲去年貿易總額達90.7億美元，今年1至4月台菲貿易額更成長20.6%。目前在台灣的菲國籍移工人數約14萬人，對台灣經濟發展貢獻良多。

外交部表示，期盼持續與菲國新政府共同合作，積極推動各項交流，增進兩國人民福祉。

台灣前次受邀派遣代表團參加菲律賓就職典禮是在2010年，由前衛生署長葉金川以學者身分，率團出席當時菲國總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）就任典禮，葉金川並代表轉交一封中華民國總統賀函給菲國總統。

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外交部未說明菲律賓此次不邀台灣參與就職典禮是否與中國打壓相關，但中國此次派出極高層級官員出席菲國總統就職典禮。中國外交部昨天宣布，將派出中國國家副主席王岐山，擔任中國國家主席習近平特別代表，率團赴菲律賓出席30日在馬尼拉舉行的小馬可仕就職儀式。

王岐山5月10日也曾以習近平特別代表的身分，赴首爾出席韓國新任總統尹錫悅就職儀式，當時是2020年初疫情發生以來，中國正國級國家領導人首次走出國門。韓國總統尹錫悅就職典禮也未邀請台灣派代表團參加。（編輯：楊凱翔）1110629