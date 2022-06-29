藍指控政風調查快篩案吹哨者 綠籲不要扭曲事實

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（中央社記者王承中、王揚宇台北29日電）國民黨團總召曾銘宗今天表示，快篩廠商資料疑遭外洩一案，政風不查政府機關是否有內鬼，竟跑去調查陳情的民間吹哨者，非常奇怪。民進黨團副幹事長黃世杰說，調查中約詢相關人士很正常，希望國民黨不要扭曲事實。

國民黨立法院黨團25日召開記者會，質疑廠商申請快篩EUA被食藥署要求補件後，就接到其他公司打電話來聲稱可協助，質疑食藥署涉及內神通外鬼，洩漏廠商資料。食藥署表示，已通知政風單位調查，包括大鑫案等均已進入司法調查程序，檢調透過政風也取得相關資料，如有違法絕對嚴懲嚴罰。

國民黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維及國民黨立委賴士葆等人，今天在立法院再度針對快篩廠商資料疑遭外洩一事召開記者會。

曾銘宗表示，此事在國民黨團踢爆後，政風人員也確實在著手調查，但黨團又再度接獲陳情，政風人員不去調查政府機關內的公務員，竟調查陳情的民間吹哨者，非常奇怪。懷疑是否要製造寒蟬效應，讓民間以後不敢再吹哨。

曾銘宗指出，國民黨團今天將正式行文衛福部，要求限期1個月內將查辦情形答覆黨團，同時也把相關資料，正式行文給調查局，一併偵辦，希望能夠找出內鬼，也盼還給食藥署一個公道。

李德維指出，25日國民黨團記者會後，食藥署政風人員就在28日前往陳情人公司的宜蘭倉庫，約詢相關人等，同時要求公司負責人與食藥署面談，還要求確認爆料的人是誰。政風人員的動作讓人覺得想要讓吹哨者曝光，希望食藥署及相關政風人員真正把內鬼找出來，不是把矛頭指向吹哨者。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀、副幹事長黃世杰今天召開輿情回應記者會；對於國民黨團舉行記者會的內容，陳歐珀說，如果國民黨有具體對象或不法事證，就應盡速提告舉發，民進黨絕不寬貸也絕不護短。

陳歐珀表示，國民黨一路質疑政府在採購口罩、疫苗、快篩試劑上有所失當，甚至有弊端，但這種捕風捉影不但干擾防疫，也造成民眾的恐慌，且動不動指責政府單位有東廠、是錦衣衛，這對政風單位是極大污辱，非常不可取。希望國民黨能就事論事，舉發相關事證。

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黃世杰表示，在行政或司法調查過程中，約詢相關人士，希望他們提供進一步資料與事證來釐清事實，這是非常平常與正常的事，並非展開約詢就是東廠、錦衣衛，而且吹哨者或檢舉人若未積極提供相關資訊與事證給政風或司法單位，要如何調查，希望國民黨不要扭曲事實。

黃世杰指出，國民黨之前針對此案開過記者會後，或許有相關吹哨者或陳情人 向食藥署做一些說明，因此食藥署交給客觀的的政風單位調查，只要有相關違法事情出現，相信絕對不會護短、查辦到底，國民黨實在不需要把調查過程給污名化。（編輯：郭無患）1110629