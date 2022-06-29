桃園市長選情 藍委看好張善政後續爆發力顯現

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年底桃園市長選戰競爭激烈，藍、綠、白三方爭霸。包括國民黨立法院黨團總召曾銘宗（圖）在內多位國民黨立委29日受訪時表示，看好國民黨徵召的參選人、前行政院長張善政後續爆發力顯現。中央社記者范正祥攝 111年6月29日

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（中央社記者范正祥台北29日電）年底桃園市長選戰競爭激烈，多位國民黨立委今天受訪時說，看好國民黨徵召的參選人、前行政院長張善政後續爆發力顯現。

年底桃園市長選戰競爭激烈，藍、綠、白三方爭霸，中國國民黨徵召張善政角逐，民主進步黨徵召新竹市長林智堅轉戰桃園，台灣民眾黨則由立委賴香伶出馬。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天接受媒體訪問評論選情時說，國民黨徵召張善政參選桃園市長，是「對的人」；隨著選舉到來，看好張善政後續爆發力顯現。

曾銘宗指出，雖然國民黨於推出桃園市長參選人的過程中，剛開始時有點雜音，但這是正常現象，初步來看，中央也介入整合，慢慢穩下來了，過去爭議會消除。

曾銘宗表示，張善政專業沒問題，做人也非常誠懇，選舉爆發力會慢慢顯現出來。

國民黨立委賴士葆於立法院受訪時也說，年底桃園市長選舉，非常看好張善政。

賴士葆指出，張善政的組織能力很強，競選論述和所提願景也被看好。但張善政還有一股力量還沒進來，就是前台北市議員羅智強，選舉不是只看論述和願景，選舉也要看造勢，羅智強的「空戰」如果能夠傾全力幫忙，張善政的後勢可期。

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談及國民黨於桃園市長選舉的內部整合，賴士葆說，包括黨中央在內，應積極讓羅智強的力量全部加進來給張善政；只要整合成功，選戰布局，國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝就是「陸軍」、羅智強是「空軍」，張善政可以「陸戰」和「空戰」。

被問到張善政面對競爭激烈的桃園市長選舉，選戰攻防可以再加強的層面，國民黨立委李德維回應媒體詢問時說，以張善政過去的豐富歷練和經驗，可以多談一些如何為年輕人打造未來，他建議張善政多展現和年輕人之間的互動。（編輯：翟思嘉）1110629