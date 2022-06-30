菲總統就職未邀台灣 外交部：菲稱考量情勢請台諒解

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）菲律賓總統小馬可仕今天舉行就職典禮，對於菲方未邀請台灣出席典禮，外交部表示，駐菲代表處已向菲國多次表達希望派員，也透過馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）爭取，但菲方表示「基於綜合情勢考量」，無法邀請台灣出席，希望台灣可諒解。

不過菲國政府同步釋出善意，小馬可仕日前任命原勞工部長貝約（Silvestre Bello III）出任馬尼拉經濟文化辦事處理事主席兼駐台代表，是有史以來最高層級。外交部今天對此人事任命表示歡迎。

外交部今天舉行例行記者會，副發言人崔靜麟表示，駐菲代表處多次向菲方表達台灣擬派員致賀，菲國最後仍未邀請台灣官方代表出席，外交部對此表達遺憾，為了對菲國表達祝賀之意，外交部先前已將總統蔡英文賀電轉致菲國政府與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

崔靜麟表示，菲律賓政府在6月23日宣布任命貝約出任MECO主席兼駐台代表，外交部對此表示歡迎，期盼台菲繼續就各項議題密切合作，外交部與駐菲代表處也會密切關注小馬可仕就職後的所有人事安排，加強兩國官方聯繫，推動實質合作關係。

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外交部強調，菲律賓是台灣「新南向政策」重點目標國家，兩國地理毗鄰，雙方在經貿、觀光及人員的交流上都相當密切。台菲去年貿易總額達90.7億美元，今年1至4月台菲貿易額更成長20.6%。

外交部指出，目前在台灣的菲律賓籍移工人數約14萬人，對台灣經濟發展貢獻良多；外交部仍將持續與菲律賓新政府共同合作，基於務實、互惠、互利，積極推動各項交流，增進兩國人民福祉。（編輯：蘇志宗）1110630