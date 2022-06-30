小馬可仕就職大談父親政績 數千支持者到場慶祝

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菲律賓第17屆總統小馬可仕30日在國家博物館前宣誓就職。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年6月30日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉30日專電）菲律賓前獨裁者馬可仕獨子小馬可仕今天就任菲國第17屆總統。小馬可仕就職演說大談團結、延續前總統杜特蒂任內建設及父親政績，有數千名支持者來到現場慶祝他就職。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）就職典禮今天在菲律賓國家博物館前舉行。

小馬可仕和妻子露意絲（Louise Araneta-Marcos）、今年大選當選眾議員的長子桑德羅（Sandro Marcos）及另外兩個兒子一起現身，步上典禮舞台時，引爆現場數千支持者歡呼。小馬可仕的母親、兩天後將年滿93歲的伊美黛（Imelda Marcos）也出席典禮。

菲律賓第17屆總統小馬可仕（右2）30日宣誓就職後，與母親伊美黛（左2）和家人合影。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年6月30日

小馬可仕宣誓就職後發表約25分鐘演說，期間至少3次提到馬可仕政績。

小馬可仕說，有個人目睹自菲律賓獨立以來，取得的成就多麼有限；在一片人們擁有最大潛力獲得成就的土地上，人們卻很貧窮。「但他做到了（讓人們獲得成就），他的兒子未來也會做到。你不會從我這裡聽到任何藉口。」

另外，小馬可仕表示：「與他之前所有執政當局相較，我父親建了更多、更好的道路，稻米產量也更高。總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）比我父親之後的所有執政者，建了更多、更好的道路。跟隨這些巨人的腳步，我們將持續建設。」

小馬可仕說，將如期完成已啟動的工程。「我沒有興趣居功。我想在既有成功的基礎上更進一步。我們將向公眾呈現全面的基礎建設計畫，6年（任期）可能只是剛好足夠。」

小馬可仕今天演說花費許多篇幅闡述馬可仕執政時期如何美好，並強調他將帶領菲律賓重回黃金時代。

他表示，「我們曾擁有一個教育體系，讓後代有能力獲得更多、更好的工作」，副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）兼任教育部長下，菲律賓教育體系有機會重整旗鼓。

到國家博物館前慶祝小馬可仕就職的支持者莉莉貝（Lilibeth Marcos）說，她和友人支持小馬可仕，因為他真實且真誠地希望為菲律賓人民做事。「我們想要持續前總統馬可仕開始的政策，他（小馬可仕）將延續他父親啟動的所有政策。」

莉莉貝告訴中央社記者，期待小馬可仕上任後調降水電費，人們能買到便宜的食物。「這是我們想要達成的，讓菲律賓再次崛起。在我們的總統小馬可仕協助下，菲律賓會再次崛起。」

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另一名支持者維加拉（Bhem Vergara）是建築工人。維加拉說，希望小馬可仕延續杜特蒂政策，繼續造橋鋪路，「因為在馬尼拉還好，但到其他省分，（交通）真的很困難」。

現場民眾費拉斯柯（Reynaldo Velasco）說，他是馬可仕家族忠實支持者。受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，菲律賓經濟大幅衰退，期許小馬可仕致力於經濟復甦和創造工作機會，讓弱勢民眾不再為缺食物所苦。（編輯：馮昭）1110630

菲律賓前獨裁者馬可仕獨子小馬可仕30日就任菲國第17屆總統。小馬可仕就職演說大談團結、延續前總統杜特蒂任內建設及父親政績。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年6月30日