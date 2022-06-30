黃明昭接任警政署長 將全力打詐緝毒掃黑

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）警政署今天舉行卸、新任署長交接典禮，針對未來警政發展，新任署長黃明昭表示，包括詐欺、毒品、選舉治安維護和掃黑都是重點工作，下一波警政人事會和長官及地方政府協調。

由於警政署長陳家欽申請提前退休，並於今天生效；內政部昨天宣布由高雄市政府警察局長黃明昭升任。

警政署今天下午舉辦卸、新任署長交接典禮，黃明昭會後接受媒體聯訪時表示，昨天接到上級長官的人事命令後，深感責任加重，由於過往警政、治安維護工作已具一定基礎和良善表現，也獲民眾肯定，接棒後更加戰戰兢兢，自己會全力帶領警察同仁一起在既有基礎上繼續往前打拚。

談到未來警政著力政策，出身刑事專才的黃明昭說，包括詐欺、毒品和選舉治安維護都是重點工作，另因黑道幫派往往和毒、詐、槍械及選舉事務有關聯性，因此掃黑也是重點工作。

黃明昭提到，由於假訊息在選舉期間會擾亂選情公平性，也會極度重視和全力打擊。

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此外，國家基礎關鍵建設涉及國家和民生安全，警方也會持續結合政府相關部門全力維護，包括軟、硬體和廠區環境監控都要強化。

媒體追問有人說這次升任是搭直達車，以及後續警界人事安排規劃為何？黃明昭表示，自己對工作向來保持敬業精神且全力以赴，職位是長官安排的，長官安排他到哪裡，自己就會全力以赴，另因剛上任，後續警界人事安排，會和長官及地方政府協調。（編輯：張銘坤）1110630