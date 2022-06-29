陳其邁歡送黃明昭 盛讚一年多來以警局為家

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高雄市警察局長黃明昭（右）30日將接任內政部警政署長，他29日下午與高雄市長陳其邁（左）一同受訪時表示，下午才接到通知，這是責任的加重，會秉持全力以赴維護社會治安精神，為大家服務。中央社記者董俊志攝 111年6月29日

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄市警察局長黃明昭明天將接任警政署長，他今天下午和高雄市長陳其邁道別，並稱這是「責任的加重」。陳其邁則透露黃明昭一年多來以警局為家，有治安案件時凌晨都還在熱線。

黃明昭確定升任警政署長，上午到台北洽公，下午搭高鐵趕回高雄參加最後一次「局週報」，隨後馬不停蹄到高市府和陳其邁會談，之後兩人接受媒體聯訪。

黃明昭受訪坦言，今天下午才接到通知要接任警政署長，這是責任的加重，會秉持全力以赴維護社會治安的精神，為大家服務。在高雄服務期間，高市警方全體同仁都全心全意投入治安維護及協助市府疫調，打擊高雄槍擊、暴力和重大案件都有很好的績效。

對於消息來得突然，會不會來不及打包北上，黃明昭表示，警察工作就是隨時接到上級指令，該往哪邊就要往哪邊投入工作，會24小時待命。

至於繼任高市警局長人選，黃明昭低調表示，要由中央做全盤考量，就任後也會跟長官與陳其邁協調。

陳其邁受訪指出，新局長人選是中央警政人事一條鞭決定，相信未來的署長黃明昭非常了解高雄治安，就任後 會選任一個熟悉高雄，且在能力、操守等都很優秀的人選。市府尊重中央人事安排，也會跟中央做最好協調。

陳其邁坦言，雖然會感到不捨，但這同時也是全民對黃明昭的認同，相信他會勇於承擔，表現也一定會很好，就像黃明昭在高雄與基層警察共同努力，在高雄打擊槍擊案件的成績一樣。

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陳其邁也提到，黃明昭協助市府疫調工作盡心盡力，甚至以警局為家，有時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情較嚴重時，凌晨3時發訊息，黃明昭都會馬上已讀；像有治安案件，凌晨2時都還和黃明昭熱線，很懷疑他有沒有在休息。黃明昭不論防疫、治安都親力親為，對基層同仁也展現親和力，真的非常辛苦。

此外，2名警政署副署長李永癸、劉柏良也曾任高雄市警局長，未來該如何搭配，黃明昭回應，就任後會多多請益學長的經驗，相信他們都會指導後進。（編輯：郭諭儒）1110629

高雄市警察局長黃明昭（右）30日將接任警政署長，29日下午赴高市府與市長陳其邁（左）會談道別。陳其邁表示，雖感到不捨，但這同時也是全民對黃明昭的認同，相信他會勇於承擔，表現也一定會很好。中央社記者董俊志攝 111年6月29日