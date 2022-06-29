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高雄市警局長黃明昭可望接警政署長
首頁 / 政治

高雄市警局長黃明昭可望接警政署長

2022/6/29 15:05（6/29 15:16 更新）
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黨政高層29日表示，新任警政署長可望由高雄市警局長黃明昭（圖）出線接任。（中央社檔案照片）
黨政高層29日表示，新任警政署長可望由高雄市警局長黃明昭（圖）出線接任。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北29日電）警政署長陳家欽申請提前退休，預計30日生效。黨政高層今天表示，新任警政署長可望由高雄市警局長黃明昭出線接任。

陳家欽

陳家欽小檔案

  • 出生1958年
  • 現職內政部警政署長
  • 學歷
    美國紐海芬大學鑑識科學碩士
    中央警察大學警政研究所14期碩士
    中央警察大學刑事警察學系45期
  • 經歷
    高雄市警察局長
    內政部警政署保安警察第二總隊總隊長
    內政部警政署法制室主任
    屏東縣警察局長
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在警界服務42年，明年7月才屆齡退休，但因可能影響未來署長的用人布局，壓縮新任署長對總統大選治安的規劃時間，因此申請提前退休，預計6月30日生效。
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現年60歲的黃明昭是中央警察大學外事警察學系51期、警大犯罪防治研究所碩士，畢業後一路自基隆市政府警察局巡官向上爬，曾任台北縣、市政府警察局刑事警察大隊長、雲林縣和基隆市警察局局長、刑事警察局副局長，以及內政部警政署警政委員。

黃明昭在新北刑大大隊長任內，曾偵破當時震驚社會的汐止殺警奪槍案以及天道盟「日仔會」坑殺計程車司機案，工作表現深受行政院長蘇貞昌肯定。1110629

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