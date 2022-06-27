陳家欽退休前夕 赴嘉市探視殉職鐵路警李承翰母

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警政署長陳家欽（左）將於30日退休，他27日前往嘉義市探視並慰問因公殉職鐵路警察李承翰的母親張秀珍（右），陳家欽也代表全國警察再次向李承翰的母親致敬，他說，李承翰為了旅客安全犧牲生命，永遠是警察大家庭的好夥伴。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年6月27日

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）警政署長陳家欽將於30日退休，他今天前往嘉義市探視並慰問因公殉職鐵路警察李承翰的母親張秀珍。他說，李承翰為了旅客安全犧牲生命，永遠是警察大家庭好夥伴。

嘉義市警察局今天發布新聞指出，李承翰於民國108年7月3日晚間執勤時，在台鐵列車上處理乘客鄭姓男子補票糾紛遭鄭男以利刃猛刺腹部，李承翰為保護車廂乘客安全、避免傷及無辜，即使受傷也奮力壓制鄭男。受傷的李承翰送醫急救，仍不幸殉職，當時只有24歲。

陳家欽今天探視李承翰的母親張秀珍時表示，只要發生警察因公受傷甚至殉職，內心都會感到無比傷痛，可以感受到家屬失去至親的哀痛。

陳家欽指出，這次是最後一次以署長身分探視殉職員警的遺眷，雖然即將卸任，但仍希望所有警察在執勤時都能平安。

陳家欽也代表全國警察再次向李承翰的母親張秀珍致敬，他說，李承翰為了旅客安全犧牲生命，永遠是警察大家庭的好夥伴。

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鐵路警李承翰遭鄭男持刀刺死，一審以鄭男無辨識違法能力，判決無罪；二審認定鄭男辨識力及控制力未完全喪失，改判刑有期徒刑17年，監護5年；案經最高法院於去年6月23日駁回上訴，全案定讞。

陳家欽今天在嘉義市警察局長王文澤陪同下，還前往嘉義市警察局第二分局慰勉值勤的第一線員警，並頒發慰問金，獎勵第二警分局於今年5月查獲第1級毒品及制式霰彈槍1把、手槍2把、霰彈23顆、子彈29顆等。（編輯：戴光育）1110627