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陳家欽兩理由申請提前退休 蘇貞昌不捨但尊重

2022/6/23 12:58（6/23 13:10 更新）
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警政署長陳家欽（圖）申請提早退休。行政院長蘇貞昌表示，雖不捨但也尊重陳家欽。（中央社檔案照片）
警政署長陳家欽（圖）申請提早退休。行政院長蘇貞昌表示，雖不捨但也尊重陳家欽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北23日電）行政院今天表示，警政署長陳家欽申請提前退休，一是憂明年7月才屆退，恐影響繼任署長多達20名高階警官的用人空間，以及壓縮對總統大選治安維護與準備時間；行政院長蘇貞昌雖不捨，但也尊重陳家欽。

陳家欽

陳家欽小檔案

  • 出生1958年
  • 現職內政部警政署長
  • 學歷
    美國紐海芬大學鑑識科學碩士
    中央警察大學警政研究所14期碩士
    中央警察大學刑事警察學系45期
  • 經歷
    高雄市警察局長
    內政部警政署保安警察第二總隊總隊長
    內政部警政署法制室主任
    屏東縣警察局長
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申請提前退休，引發關注，警政署昨天表示，這是基於警察世代交替及經驗傳承，及考量年底選舉將屆緣故。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時被問到此事，他表示，陳家欽一生獻身警界42年之久，5年來帶領7萬4000多名警察維護社會治安，在掃黑、反毒、協助防堵非洲豬瘟，以及防疫等都有很大貢獻。

羅秉成說，近幾年民調也顯示，8成以上民眾滿意警察在治安上的貢獻與努力，蘇貞昌非常信任且肯定陳家欽，也希望陳家欽繼續留在團隊繼續努力，但陳家欽提出了難以拒絕的理由。

羅秉成說，陳家欽擔憂若明年7月才屆齡退休，恐影響繼任署長多達20名高階警官的用人空間，因為今年7月與明年1月會有兩波共約20名三線二星以上的高階警官屆齡退休，其中包含警政署副署長、主秘、六都警察局長、副局長等。

羅秉成表示，陳家欽也考量2024年總統大選，新任署長若明年7月才上任，在大選期間的治安維護與準備，時間可能有點緊迫。

羅秉成說，陳家欽提前退休是考量世代傳承與接替，讓未來接任的警政署長的用人空間彈性，蘇貞昌對此覺得不捨，但也尊重其決定。

羅秉成表示，陳家欽是申請提早退休，依法公務員符合自願退休資格就應該要准其退休，於法、於理、於情都難以拒絕，目前是由內政部函送考試院銓敘部進行審定程序，經審定後，規劃於6月30日生效。

有媒體報導，高雄市警察局長黃明昭將是繼任警政署長的人選，羅秉成說，將找最適任的人選繼任，但人選尚未確定，確定後會對外說明。（編輯：蘇志宗）1110623

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