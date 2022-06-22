外傳月底接任警政署長 黃明昭：目前未獲告知

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上報報導高市警察局長黃明昭（前）月底將接任署長一職，他22日中午受訪表示，目前仍未接獲相關通知。（中央社檔案照片）

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄22日電）現年64歲的警政署長陳家欽申請提前退休，上報報導高市警察局長黃明昭月底將接任署長一職，他今天中午受訪表示，「沒有，沒有這件事」，目前仍未接獲相關通知。

陳家欽 陳家欽小檔案 出生 ： 1958年

1958年 現職 ： 內政部警政署長

內政部警政署長 學歷 ：

美國紐海芬大學鑑識科學碩士

中央警察大學警政研究所14期碩士

中央警察大學刑事警察學系45期

美國紐海芬大學鑑識科學碩士 中央警察大學警政研究所14期碩士 中央警察大學刑事警察學系45期 經歷：

高雄市警察局長

內政部警政署保安警察第二總隊總隊長

內政部警政署法制室主任

屏東縣警察局長 看更多 關閉 今天證實申請提前退休，報告已送內政部，引發警界和政壇議論。據上報報導，高雄市政府警察局長黃明昭將接任署長一職，且人事異動已經報呈總統府。不過，高雄市警局跟黃明昭都否認此事，表示至今並未接獲消息。

針對外傳黃明昭將接任警政署長一職，他中午接受中央社記者電訪表示，「沒有，沒有這件事」，目前也未接獲相關通知。市警局則指出，消息尚未證實，目前沒有回應。

對此，高雄市長陳其邁上午出席活動接受媒體聯訪表示，黃明昭跟高雄所有基層警察人員都非常努力，去年打擊重大犯罪跟槍擊案成績顯著，在工作表現要給予高度肯定。

陳其邁說，在治安維護過程中，黃明昭克盡職守，基層警察人員也很努力，除了治安工作，另也在防疫工作上，尤其在疫調或居家隔離部分協助很多。甚至有次黃明昭自己做疫調，做到凌晨2時還在努力，令人非常感動和感謝。

陳其邁說，「中央的人事到底如何安排，我們到目前為止，沒有任何訊息，我也沒有被告知有怎樣安排。但我想治安工作需要中央和地方一起合作努力，才能把治安工作做好」。

現年60歲的黃明昭是中央警察大學外事警察學系51期、警大犯罪防治研究所碩士，畢業後一路自基隆市政府警察局巡官向上爬，曾任台北縣、市政府警察局刑事警察大隊長、雲林縣和基隆市警察局局長、刑事警察局副局長，以及內政部警政署警政委員。

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黃明昭在新北刑大大隊長任內，曾偵破當時震驚社會的汐止殺警奪槍案以及天道盟「日仔會」坑殺計程車司機案，工作表現深受行政院長蘇貞昌肯定。

直到民國108年初，黃明昭擔任基隆市警察局長時，又獲蘇貞昌破格拔擢，讓他先升任警政委員代理刑事局長，同年農曆年後真除，成為僅次於新北市長侯友宜之後最年輕的刑事局長。（編輯：黃世雅）1110622