高階警官人事調整 陳家欽：強化科技人才

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警政署12日公布高階警官人事案，包含刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆（圖）陞任警政署資訊室主任等，統一於17日交接。警政署長陳家欽表示，為因應科技犯罪，這次人事調整也特別拉拔科技人才。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月12日

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）高階警官人事異動，刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆陞任警政署資訊室主任。警政署長陳家欽今天說，因應科技犯罪興起，這次人事調整特別拉拔科技人才以強化未來人力編制。

警政署今天公布高階警官人事案，包括新竹縣市、嘉義縣市等8個警局長異動，另刑事局科技研發科長兼任科技犯罪防制中心主任林建隆陞任警政署資訊室主任，共計120人異動，統一於17日交接。

陳家欽下午接受媒體聯訪時表示，由於近年來科技犯罪層出不窮，這次人事調整特別著重選用科技偵查犯罪人才，由林建隆陞任警政署資訊室主任，希望藉此讓警政署和刑事局的科技人才和偵查技巧相結合、接軌。

他指出，科技犯罪是未來偵辦重點，培養警界科技人才因應刻不容緩，未來將強化相關人力編制，包括增加科技人力、擴大編制和進行教育訓練，相關人力到位後，也將進一步和科技界業者深入協力、合作。

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觀察近來多起虛擬貨幣和博弈案件偵辦成果，陳家欽說，不同於過往所查獲贓證物多為現金，現在犯罪金流都逐漸改為虛擬化（數位）的電子錢包，培養、強化科技警力才能有效打擊科技犯罪和成功攔截。

陳家欽表示，「資安不僅在防阻，也要打擊」，暗網犯罪也是現在的重點偵辦項目，並舉近來多起重要政府機關遭恐嚇案，也都是科技犯罪手法，若不加強科技警力，將會窮於應付。（編輯：張銘坤）1110112