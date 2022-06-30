中共軍隊非戰爭軍事行動綱要 國防院籲勿掉以輕心

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（中央社記者游凱翔台北30日電）國防安全研究院駐研學官劉穎傑上校指出，中國國家主席習近平近日簽署發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要」，可藉此掩護軍隊執行灰色地帶行動，從非戰爭軍事行動轉換為實際軍事行動，台灣不能掉以輕心。

國防部智庫、國防安全研究院國家安全研究所駐研學官劉穎傑上校，在「即時評析」專區以「中共發布『軍隊非戰爭軍事行動綱要』的意圖」為題撰文。

劉穎傑指出，習近平近日簽署命令發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要」，自6月15日起施行，在此時間發布衍生出中共是否將以非戰爭軍事行動界定對台行動，以規避戰爭約束，若中共發動戰爭，可藉此掩護軍隊執行灰色地帶行動，從非戰爭軍事行動轉換為實際軍事行動，台灣不能掉以輕心。

劉穎傑以俄烏戰爭為例提到，依照俄國官方說法，對烏克蘭並非「宣戰」，而是「特別軍事行動」（special military operation），主要是為了避免違反國際法及在政治外交上被定位為侵略者。

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劉穎傑表示，日前中共宣稱台灣海峽不是國際水域，引發世界各國震驚，而近年中共侵擾台灣手段早已層出不窮，這些訓練及演習行動主要針對軍事作戰而來，中共如果要對台採取灰色地帶行動，不能只靠海上民兵，「軍隊非戰爭軍事行動綱要」施行後，未來在台灣海峽發生的戰事衝突，可能會被定位成內戰。

劉穎傑強調，透過烏俄戰爭經驗，中共的目的在避免違反國際法及在國際上被定位為侵略者，因此發布此綱要可正式執行許多非戰爭軍事行動，以強化對共軍作戰能力考驗及執行灰色地帶行動的正當性。（編輯：林興盟）1110630