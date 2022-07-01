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林智堅8日、沈慧虹3日辭職 秘書長陳章賢掌竹市

2022/7/1 12:54
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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）新竹市長林智堅今天表示，他和新竹市副市長沈慧虹將分別於8日及3日辭職，投入選戰，接下來由新竹市政府秘書長陳章賢代理市長；陳章賢熟悉市政，是代理市長不二人選。

將代表民主進步黨參選桃園市長的林智堅接受媒體聯訪說，他與將代表民進黨參選新竹市長的沈慧虹都認為選舉和市政工作無法兼顧，沈慧虹將於3日辭職，他在8日辭職並完成交接，市政絕不空轉。

林智堅表示，他上任後，陳章賢一直協助推動各項市政工作，相信各項建設會在未來100多天順利完成。

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陳章賢說，上午接獲告知，他將全力以赴，代理期間會讓新竹市立棒球場、永恆之丘、新竹馬偕兒童醫院、兒童探索館與校舍興建工程等重大建設順利完成並啟用，有信心代理期間無縫接軌。

林智堅表示，過去7年多，市府團隊完成各項政見，近年也向中央政府爭取到新竹輕軌、新竹大車站及五楊高架向南延伸等建設，未來還有更多建設需專業的人繼續完成。（編輯：李明宗）1110701

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