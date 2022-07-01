國防部：依高院判決 收回愛德幼兒園占用土地

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）TVBS報導，國防部學人新村內的愛德幼兒園因國防部收回土地，臨時通知家長停止招生。國防部今天強調是依法行政，台北高等法院6月14日判決確定，愛德幼兒園應返還無權占用的國有房地，並給付不當得利等費用。

國防部晚間發布新聞稿，針對媒體報導「軍方收回土地，生態幼兒園不招生」提出說明。

國防部指出，台北市私立愛德幼兒園占用學人新村部分房地，經營幼兒教育事業，經台北地方法院105年7月4日、107年9月28日，及台北高等法院111年6月14日判決確定，應返還無權占用之國有房地，並給付不當得利等費用。

國防部指出，本案訴請遷讓返還房地，經法院判決國防部勝訴，基於土地管理機關須善盡保管維護之責，後續將秉依法行政立場，及尊重司法判決原則辦理。

國防部指出，有關維護幼兒受教權事宜，國防部將配合台北市教育局適法協處。

TVBS報導，愛德幼兒園與國防部纏訟多年，期間幼兒園持續招生，如今最高法院確認國防部勝訴，要把土地收回，校方緊急通知不再收學生，讓原本預定9月要入學的40多位學生家長控訴，現在難以找其他學校就讀。（編輯：林克倫）1110701