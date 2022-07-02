國民黨4人表態選花蓮市長 將採開放競選

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮市人口逾10萬人，占全縣人數1/3，向來是選舉兵家必爭之地，下屆市長選舉國民黨有4人表態參選，縣黨部經協調後採開放競選；民進黨確定徵召市民代表謝豪杰參選。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華今天接受媒體採訪指出，花蓮市黨部委員會委員魏東河1日向黨部反映，希望花蓮市長人選專案辦理方式能採開放辦理，經李秋旺、吳東昇、林宗昆、魏嘉彥等4名有意願參選人討論，共同簽署開放競選承諾書。

國民黨花蓮市黨部預計下週一將針對市長選舉進行公告，預計5、6日領表，6、7日登記。張逸華指出，截止後會把登記名單與協調結果報請黨中央核定。

國民黨花蓮縣黨部指出，尊重4人意見，未來花蓮市長人選應會朝開放方式辦理，在選委會正式辦理登記前，縣黨部仍會積極進行整合工作，以團結爭取勝選。

民進黨花蓮縣黨部5月底公布第一波九合一大選名單，確定徵召謝豪杰參選花蓮市長，面對藍營多人競逐，謝豪杰接受媒體聯訪表示，還是做好自己步調，一步一腳印爭取選民認同。（編輯：謝雅竹）1110702