綠營竹市長暨議員參選陣容出爐 沈慧虹領隊拚勝選

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迎戰年底九合一選舉，民進黨新竹市黨部2日公布市長及市議員參選人名單，黨籍立委柯建銘（左5）及將參選桃園市長的新竹市長林智堅（右5）宣布，新竹市長參選人沈慧虹（中）將帶領8名議員參選人投入選戰，力拼勝選。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月2日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）民進黨新竹市黨部今天公布8名市議員參選人名單，與明天離職的新竹市副市長、新竹市長參選人沈慧虹一同亮相，共同衝刺年底選舉，拚勝選。

民進黨新竹市黨部今天舉辦新竹市長暨市議員提名記者會，由立委柯建銘、將參選桃園市長的新竹市長林智堅共同宣布，由沈慧虹擔任母雞，帶領8名議員參選人代表綠營打選戰。

柯建銘表示，沈慧虹是林智堅最重要的夥伴，她將承先啟後，延續新竹市的進步。交通是沈慧虹的專業，公道三新闢道路就是她到新竹的第一個任務，現在已經順利通車。

柯建銘說，沈慧虹不僅有專業，更是最認真的副市長，他就曾在竹市兒藝節前晚，目睹沈慧虹半夜穿著雨鞋在泥濘的場地走來走去，就是要確保活動一切順利，這樣認真的態度，未來的市長非她莫屬。

林智堅表示，沈慧虹有交通處長、副市長的歷練，熟稔新竹大小建設及各項疑難雜症，她擁有獨特溫暖、堅定的特質，在她的協助下，新竹市蛻變成全台最幸福的城市。

沈慧虹表示，她將在接下來的日子走遍大街小巷，誠懇爭取市民支持，秉持過去30年的公務歷練及交通專業，堅持只做對的事，在現有的基礎，持續推動新竹輕軌、大車站計畫、竹科Ｘ等建設。

沈慧虹說，她是台鐵史上第一位女站長，也是新竹市史上第一位女性副市長，她有信心，未來也會成為新竹市第一位女市長。

沈慧虹說，過去8年，她參與新竹的重大建設，新竹是她的家，新竹市過去8年的改變，她全程參與，新竹市的未來，她也絕不缺席。

柯建銘、林智堅也向現場民眾介紹8名議員參選人，包括爭取連任的東區議員曾資程、鄭美娟；西區陳建名；北區劉康彥及南區施乃如。另3名則為東區議員參選人劉彥伶、北區楊玲宜及香山區林盈徹。（編輯：張銘坤）1110702