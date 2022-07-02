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藍營正副議長 連署聲援鍾東錦、張峻

2022/7/2 17:29
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（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨在花蓮、苗栗等地提名引發爭議，國民黨籍正副議長質疑苗栗縣議長鍾東錦與花蓮縣議長張峻，遭到國民黨不公平對待，決議將到苗栗、花蓮，以行動聲援鍾東錦與張峻。

年底地方選舉，國民黨在苗栗縣長提名前農田水利署苗栗管理處處長謝福弘參選，但鍾東錦仍堅持參選到底；張峻則被國民黨認為違反「排黑條款」不符提名資格，未被提名競選連任，但張峻強調會參選到底。

全國地方縣市議會正副議長聯誼會1日開會，根據與會者轉述，國民黨籍正副議長決議支持鍾東錦、張峻，將由總會長蔣根煌、副總會長謝典林、執行長許修睿等人，於5日、7日到苗栗、花蓮，以行動聲援鍾東錦與張峻，要向國民黨中央表達盼能重視地方的訴求。

張峻今天受訪表示，國民黨中央若姑息養奸，將會繼續沉淪，不會有青天再現的一天。

一位不願具名的議長則說，當初黨主席朱立倫在參選主席時，獲得各地正副議長的支持，也與大家相處得非常好，如今當上黨主席後，卻把各地正副議長放到一邊去，給人過河拆橋的感覺。

這位議長表示，請黨中央不要忘了，各地議會是最配合黨中央政策的，例如過去在拚公投時，都可看到各地議會出錢出力，配合黨中央召開記者會，希望黨中央，能夠真正重視地方上的聲音與意見。（編輯：趙蔚蘭）1110702

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