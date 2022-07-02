桃園合體鄭文燦 林智堅：未來定能無縫接軌

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（中央社記者葉臻桃園2日電）新竹市長林智堅獲徵召參選桃園市長，今天首次出席桃園公開行程時表示，和桃園市長鄭文燦有高度默契，團隊也有交流，未來一定能無縫接軌，也會透過政見來得到鄉親的支持。

林智堅預計在8日辭去新竹市長一職，代表民主進步黨參選桃園市長。今天是林智堅在受到民進黨中央徵召後，首次在桃園的公開行程，下午在桃園市長鄭文燦陪同下，出席2022大溪大禧－敦正氣「與神同巡」開幕式。

林智堅接受媒體聯訪時表示，桃竹有共同的語言、文化、城市DNA，也都是全台灣最年輕、幸福、具有未來的城市，「7月8日我就會辦理交接」，把市長職務交接給新竹市政府秘書長陳章賢，新竹市政不會空轉，會持續推進。

媒體詢問林智堅7月8日以後的選戰規劃。他表示，和鄭文燦有高度的默契，新竹隊和桃園隊也有很好的交流，未來一定能夠無縫接軌，也會藉著鄭文燦和桃園隊的經驗，勤走地方、聆聽聲音，讓大家認識他，也讓他透過政見來得到桃園鄉親的支持。

媒體詢問，台灣民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶以民調指出，有6成民眾希望林智堅把新竹市長任期做完，不該落跑。

林智堅表示，在他受徵召後，許多政黨候選人就試圖在他身上貼標籤，不過選民的眼睛是雪亮的，希望未來桃園的選戰是君子之爭，政治口水大可不必。

媒體詢問，日前林智堅在接受媒體專訪時，提到原本要去美國生活一事。林智堅表示，專訪的內容是提到，政治工作者人生很多的規劃不是自己能夠決定的，原先在沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，他和太太為了孩子的學習，以及自身的沉澱再進修，希望用訪問學人的方式向美國智庫申請學習，但美國智庫的計畫因為疫情暫停，希望外界對此不要加以造謠抹黑。

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，今天是林智堅來桃園的第1場公開活動，代表對地方的認同，以及對地方文化慶典的投入；文化、科技、產業、教育都是他跟林智堅很重視的部分，希望未來這樣的城市治理經驗能夠做得更好，也帶動桃園的選情及更多議員席次。

媒體詢問鄭文燦未來的輔選計畫，以及林智堅可能會提出的政見。鄭文燦說，政績、政見都會一一推出；市長的行腳會深入到每個地方，相信成熟穩定的林智堅，一定可以帶動桃園未來的黃金8年。

鄭文燦也說，希望城市治理能夠互相對話，特別謝謝新竹都城隍廟有約60個人來交流，希望這一份文化之間的感情能夠永續下去。（編輯：張銘坤）1110702

新竹市長林智堅（前左2）獲民進黨徵召參選桃園市長，2日與桃園市長鄭文燦（前左3）一同至桃園大溪出席遶境活動。中央社記者葉臻攝 111年7月2日

新竹市長林智堅（左）與桃園市長鄭文燦（右）2日一同出席桃園大溪遶境活動，分別在鼓上簽名。中央社記者葉臻攝 111年7月2日