誰代表綠營選北市？ 郝龍斌：林佳龍比陳時中好

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（中央社記者王承中台北5日電）民進黨台北市長參選人仍未定案，前台北市長郝龍斌今天表示，無任所大使林佳龍比衛福部長陳時中好，但這次選舉全是派系分贓，總統蔡英文已在做「後蔡英文時期」布局，怎麼可能徵召正國會少主林佳龍，推測由陳時中被提名。

民進黨台北市長參選人仍未定案，對於民進黨會派出陳時中，還是積極爭取參選的林佳龍，郝龍斌今天在網路節目「有話郝說」中表示，他推測最後由陳時中被提名。

郝龍斌指出，林佳龍擔任交通部長，在太魯閣號事件後負責下台，但陳時中去年對於萬華疫情卻不曾道歉，所以就政務官負責這件事情，林佳龍比陳時中好，且林佳龍曾任台中市長，還是正國會主要少主，只是這次選舉完全是派系分贓。

郝龍斌表示，陳時中是英系，而蔡總統已經在做「後蔡英文時期」布局，推測最後由陳時中被提名。

郝龍斌指出，陳時中在防疫過程中只有一件事做得不錯，就是美化疫情績效，還有超前部署選台北市長。陳時中本業為醫生，沒有感受到病人生病的痛苦、家人往生的痛苦，還說疫情很好、績效很好，更準備落跑去選台北市長，同理心何在。

對於國民黨台北市長參選人蔣萬安的選情，郝龍斌表示，蔣萬安對疫情、市政缺失要大膽、勇敢地表達立場，對市政議題要有看法，要有市政願景，並積極爭取年輕人的選票。

郝龍斌指出，以蔣萬安的形象，爭取年輕選票不會太難，他觀察蔣萬安在網路上開始發展也是很重要關鍵。只要不要犯重大、戰略上的錯誤，笑著到終點的應該是蔣萬安。（編輯：趙蔚蘭）1110705