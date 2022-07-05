斯洛伐克駐台代表將離任 外交部頒獎章表彰貢獻

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政務次長曾厚仁（右）5日代表台灣政府頒贈「特種外交獎章」給即將離任的斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（左）。（中央社）

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（中央社記者游凱翔台北5日電）外交部今天表示，政務次長曾厚仁代表台灣政府頒贈「特種外交獎章」給即將離任的斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文。博塔文讚賞台灣為自由世界燈塔及台灣人民的勤奮善良，且台斯兩國有類似民主化歷程。

外交部晚間發布新聞稿表示，曾厚仁今天代表台灣政府頒贈「特種外交獎章」給即將離任的斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek），表彰他在駐台期間對深化台斯兩國關係的努力及卓越貢獻；捷克、教廷等駐台代表、台灣前駐斯大使、斯國僑民等應邀到場觀禮。

曾厚仁肯定博塔文憑藉豐富的東亞事務經驗，過去5年駐台期間不懈努力強化台斯在各領域合作交流，兩國作為自由民主價值夥伴，共同面對全球戰略環境改變、疫情（COVID-19）肆虐及烏俄戰爭衝擊等嚴峻挑戰，並成為真正的盟友。

曾厚仁強調，去年斯洛伐克政府慷慨援助台灣16萬劑疫苗、經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）及國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）先後率團來訪，使台斯兩國關係及友誼升至新高點；另外，部長吳釗燮去年10月應邀至斯國發表公開演說，更為兩國關係發展奠定新的里程碑。

曾厚仁特別肯定博塔文及其夫人梁晨博士在推動台斯兩國語言文化交流的努力，並以籌備多年於蘭陽博物館舉辦斯洛伐克冒險家貝紐夫斯基（Maurice August Benyowsky）伯爵1771年登陸葛瑪蘭展、開啟兩國關係歷史為例，再次肯定博塔文為兩國合作關係奠定鞏固的基礎，重申台灣將與斯國政府共同合作深化彼此互利夥伴關係。

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博塔文致詞時也讚賞台灣為自由世界的燈塔，以及台灣人民的勤奮善良；台斯兩國雖然相隔遙遠，但有著類似民主化歷程，共同信仰及相同的政治理念及目標，台灣是斯洛伐克真正可以信賴的朋友，在疫情期間相互扶持，以及台灣捐贈斯國250萬美元協助安置境內烏克蘭難民，並提及他在台灣各地留下的美好回憶。

外交部強調，台灣與斯洛伐克為理念相近自由民主夥伴，斯國國會外交、衛生及歐洲事務等三委員會5月連續通過決議支持台灣參與世界衛生大會（WHA），另自烏俄戰爭爆發後，斯國政府也協助將台灣民間募集350噸人道救援物資運往烏國。台灣將與斯洛伐克續緊密合作，以鞏固民主國家的團結與韌性。（編輯：林興盟）1110705