參選台東縣長 劉櫂豪：再艱困總要勇往直前

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（中央社記者溫貴香、王揚宇台北5日電）民進黨立委劉櫂豪今天表示，曾參選過5次的台東縣長選舉，難免有人以此為嘲諷或攻擊。但相信，更多台東鄉親肯定在這樣艱困的環境當中，仍然勇往直前，為台東這塊土地帶來改變的希望與力量。

民進黨主席蔡英文今晚召開選對會，一致同意徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰花蓮縣長，台東縣長選舉徵召立委 劉櫂豪 劉櫂豪小檔案 學歷：國立政治大學法律學系畢業

經歷：

高雄、台東地方法院法官

台東縣副縣長

第8-10屆立法委員 看更多 關閉 。

劉櫂豪晚間在臉書以「再怎麼艱困，總要勇往直前」為題發文表示，從政治的板塊來講，一般認為台東對民進黨來說是艱困選區，但是再怎麼艱困，也都要有人在那塊土地上，持續不斷經營。

他說，民進黨選對會今天晚上決議通過向中執會推薦劉櫂豪代表民進黨參選台東縣縣長。選對會依據民調及各項條件，挑選一位最有勝選希望、最恰當的候選人，這是對台東鄉親負責任的態度。「櫂豪勇於承擔起這個責任，並率領所有的黨公職人員共同來打年底這場美好的選戰」。

劉櫂豪表示，在這個過程當中即便是有不同的意見想法，每一個人都很重要，非常肯定每一個人在各自不同崗位上的努力以及付出。

他說，過去曾經參選過5次的台東縣長選舉，難免會有人以此為嘲諷，或攻擊。但相信，有更多的台東鄉親肯定在這樣艱困的環境當中，仍然勇往直前，而且確實為台東這塊土地帶來改變的希望與力量。人的一生當中對為自己心愛的土地勇往直前，是一件美好的事情。

劉櫂豪表示，會秉持長久以來努力的正向力量，在年底的選舉，繼續為台東縣的好朋友提供一個新的希望、新的力量、新的方向。（編輯：林興盟）1110705