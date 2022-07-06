年底選舉 朱立倫：提名制度不受個人、派系影響

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（中央社記者王承中台北6日電）國民黨的苗栗縣長提名引發爭議，國民黨主席朱立倫表示，年底地方選舉的提名，一切按照黨的制度進行，沒有任何個人、派系可以改變或影響制度。

國民黨提名苗栗縣長參選人引發黨內爭議，全國正副議長聯誼會日前由新北市議長蔣根煌率領多個縣市正副議長，到苗栗縣議會為堅持參選的議長鍾東錦加油打氣，籲黨中央重視地方。

國民黨今天舉行中常會，蔣根煌在出席中常會前，先是與朱立倫在常會現場進行對話，隨後蔣根煌在會中將正副議長連署書轉交給朱立倫，但在面對媒體詢問時，蔣根煌則不願多談。

朱立倫在會中發表談話表示，針對年底地方選舉的提名，一切按照黨的制度進行，沒有任何個人、派系可以改變或影響制度，一定嚴肅捍衛制度，一切公平處理，他及黨中央及中常委都秉持這樣的心情，不受個人、派系干擾或影響。

朱立倫指出，黨中央選策會在黨秘書長黃健庭召集下，在完成提名後，還是要持續努力，讓地方團結，用最大耐心，也拜託各位中常委共同化解爭議，最後團結勝選，這是共同努力目標。

黃健庭表示，縣市長提名作業都是依據中常會通過的縣市長提名特別辦法辦理，而選戰策略會報負責在各地方針對可能人選徵詢溝通協調，再參酌地方意見、科學民調結果，充分討論後做出建議，不管是提名或徵召都要送中央提名委員會通過，才能送中常會審議，過程嚴謹完備。

黃健庭指出，選戰策略會報由他當召集人，共有8位成員，都擔任過縣市長或六都議長，也有做地區分工，以桃竹苗為例，他與前桃園縣副縣長黃敏恭、前新竹縣長邱鏡淳及前苗栗縣長劉政鴻，都熟悉桃竹苗。桃竹苗地區的提名，相信都是有勝選條件的人選，提名完畢後還是要持續整合地方，團結一致，求得勝選。

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中常委沈慶光在會後受訪時表示，朱立倫在會中很有風度地收下連署書，並且也允諾會盡力做好溝通，以及事後的處理。不過他認為，苗栗縣長參選人謝福弘的提名案已經中常會通過，未來要改變的可能性不高。

國民黨副秘書長謝衣鳯指出，選策會在不同的地區有不同的人負責溝通協調，對於各界的意見，朱立倫表示會一肩承擔所有提名的責任，若有人有疑義，也會盡力去協調，相信朱立倫、黃健庭都會持續的溝通。（編輯：翟思嘉）1110706