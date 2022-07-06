數位中介服務法成立專責法人 NCC：沒有養網軍

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（中央社記者蘇思云台北6日電）NCC通過的數位中介服務法草案引發外界關注，NCC今天回應，網路違法內容加註警語部分有2大前提，同時強調新成立的專責法人是因應國情而設計，並沒有養網軍、沒有濫權。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前通過數位中介服務法草案，NCC今天舉行例行記者會，媒體關注數位中介服務法是否擴張政府機關權力，國民黨昨天也召開記者會質疑，NCC規劃捐助新台幣25億元成立性質為財團法人專責機構是把網軍檯面化。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，草案沒有在養網軍，也沒有濫權。

翁柏宗指出，相關主管機關可以要求平台針對不實訊息且違法內容加註警語，但是有2個前提，第一是相關部會的作用法要有規範不能傳播不實訊息，類似條文包括在糧食管理法、農產品市場交易法、傳染病防治法、食品安全衛生管理法、災害防救法、陸海空軍刑法等，並不是每個作用法都有。

第二是相關部會也要向法院申請核發資訊限制令，如果在法院核發前，為了減輕公共利益危害，才能要求平台在相關內容加註警語。不過，加註警語最長不能超過30天，也不是下架內容本身。

翁柏宗表示，加註警語是參考目前平台作法，屬於中立性質的提醒，可能是使用者要轉傳相關資訊時，會跳出另外的說明，僅是提醒大眾可以多參考不同資訊來源，而且有些加註警語也可能反而被關注。至於警示的文字形式，新成立的專責機構可以跟平台等利害關係人，另外針對執行方式、配套等進行討論。

NCC規劃捐助25億元成立專責機構，翁柏宗表示，草案主要都是參考歐盟數位服務法（DSA）精神，但也有參考國情做調整，另外成立專責法人就是其中一個設計，性質屬於財團法人，概念上是iWIN機制的擴大版。

專責法人究竟如何組成、推動哪些業務，翁柏宗僅表示，這是一個多方利害關係人的溝通平台，除了通知下架內容外，也會共同來訂定自律準則等。

法人後續的維運基金，翁柏宗表示，其中一部分可能來自各部會每年編列預算，但並沒有規定金額，後續可能看相關業務量而定，若草案通過後，會由行政院來做協調。他強調，如果未來財團法人基金5成以上來自政府捐助，也會受到預算法和財團法人法的規範以及立法院的監督。（編輯：潘羿菁）1110706