海峽論壇將登場 馬英九：兩岸溝通對台安全有益

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（中央社記者王承中台北7日電）第14屆海峽論壇將於7月中旬在廈門舉行，國民黨擬視訊參加。前總統馬英九今天表示，在兩岸間溝通這麼少的時候，如果能夠增加雙邊溝通，對台灣安全是有益的。

馬英九並強調，九二共識是兩岸共同政治基礎，沒有九二共識，兩岸如何對談。

第14屆海峽論壇將於7月中旬在廈門舉行，國民黨副主席夏立言6日表示，國民黨原則上還是按照去年以視訊的方式參與論壇。國民黨一直強調兩岸交流的重要性，也秉持這樣信念，希望兩岸維持和平、安定與繁榮。

馬英九今天出席退將、前退輔會主委許歷農的新書發表會。有關國民黨是否應派人赴對岸參加海峽論壇，馬英九接受訪問表示，他還不曉得國民黨的作法，但他認為，在兩岸間溝通這麼少的時候，如果能夠增加雙邊溝通，對台灣安全是有益的。

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國民黨主席朱立倫日前訪美時指九二共識是「沒有共識的共識」，引發討論。媒體詢問，國民黨是否要藉參加論壇把九二共識講清楚？馬英九表示，本來就應該講清楚，其實九二共識本來就很清楚，對中國大陸來說是定海神針，而在台灣是看成兩岸的共同政治基礎，沒有九二共識，兩岸如何對談。

有關新竹市長林智堅論文被指控抄襲一事，馬英九認為，林智堅應該要負責任。他從報紙或其他地方看到這兩篇被認為有雷同的文章，相似度真的非常高。至於林智堅是否應退選負責，馬英九說，這就要看林智堅的政治智慧。（編輯：郭無患）1110707