更多編輯台推薦新聞：
COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點
生活

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

海峽論壇將登場 馬英九：兩岸溝通對台安全有益

2022/7/7 11:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北7日電）第14屆海峽論壇將於7月中旬在廈門舉行，國民黨擬視訊參加。前總統馬英九今天表示，在兩岸間溝通這麼少的時候，如果能夠增加雙邊溝通，對台灣安全是有益的。

馬英九並強調，九二共識是兩岸共同政治基礎，沒有九二共識，兩岸如何對談。

第14屆海峽論壇將於7月中旬在廈門舉行，國民黨副主席夏立言6日表示，國民黨原則上還是按照去年以視訊的方式參與論壇。國民黨一直強調兩岸交流的重要性，也秉持這樣信念，希望兩岸維持和平、安定與繁榮。

馬英九今天出席退將、前退輔會主委許歷農的新書發表會。有關國民黨是否應派人赴對岸參加海峽論壇，馬英九接受訪問表示，他還不曉得國民黨的作法，但他認為，在兩岸間溝通這麼少的時候，如果能夠增加雙邊溝通，對台灣安全是有益的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨主席朱立倫日前訪美時指九二共識是「沒有共識的共識」，引發討論。媒體詢問，國民黨是否要藉參加論壇把九二共識講清楚？馬英九表示，本來就應該講清楚，其實九二共識本來就很清楚，對中國大陸來說是定海神針，而在台灣是看成兩岸的共同政治基礎，沒有九二共識，兩岸如何對談。

有關新竹市長林智堅論文被指控抄襲一事，馬英九認為，林智堅應該要負責任。他從報紙或其他地方看到這兩篇被認為有雷同的文章，相似度真的非常高。至於林智堅是否應退選負責，馬英九說，這就要看林智堅的政治智慧。（編輯：郭無患）1110707

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族