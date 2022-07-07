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林智堅論文涉抄襲 郝龍斌：不夠格做政治人物

2022/7/7 11:31
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（中央社記者王承中台北7日電）針對新竹市長林智堅論文涉抄襲一事，前台北市長郝龍斌今天表示，林智堅作為政治人物，不只用欺騙、抄襲的手段，還不願認錯道歉，造成母校蒙羞，這非常不可取。沒有誠信的人，不夠格作政治人物。

年底台北市長選舉，恐形成藍綠白「三腳督」態勢，國民黨推出立委蔣萬安，現任副市長黃珊珊可望接下台北市長柯文哲棒子參選，而民進黨台北市長參選人仍未定案。

針對年底台北市長選舉，郝龍斌今天在出席退將、前退輔會主委許歷農的新書發表會前受訪表示，蔣萬安非常優秀，行政能力也絕對沒問題，只是沒有行政資源。過去的市府團隊有固定幫蔣萬安上課，蔣萬安對於市政的熟悉及市政問題都能很快融會貫通，相信會是適任且出色的好市長。

郝龍斌指出，在中央執政的民進黨、在台北市執政的台灣民眾黨，雖有擁有行政資源，但卻沒有行政能力。民進黨坐擁新台幣8400億元的預算，結果把防疫搞得一團糟，台北市長柯文哲每年有1700億元的預算，結果8年孵不出大巨蛋，還可能變弊案，把這些事情弄清楚，對蔣萬安選情有幫助。

媒體詢問，外傳民進黨將在下週徵召陳時中參選台北市長。郝龍斌表示，這根本就是預料到的事情，這是派系角力的結果，民進黨是為了維持派系的利益而推出陳時中。

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對於林智堅論文涉抄襲，郝龍斌指出，他感到非常遺憾，林智堅作為政治人物，不只用欺騙、抄襲的手段，還不願認錯道歉，造成母校蒙羞，這非常不可取。沒有誠信的人，不夠格作政治人物。

媒體詢問，國民黨參加海峽論壇是否會被視為親共而影響年底選情？郝龍斌表示，海峽論談、雙城論壇都是兩岸很好的溝通管道，在疫情當下，用視訊參與也是妥適的方式。而參加論壇不僅保障台商、台胞權益，也可以了解問題，這怎麼能叫親共。（編輯：蘇龍麒）1110707

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