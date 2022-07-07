前那瑪夏區長涉貪1791萬 監院通過彈劾

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（中央社記者陳俊華台北7日電）監察院今天說，高雄市那瑪夏區前區長吳牧群任職期間，不法收受廠商行賄及收回扣達1791萬元，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，經監察院彈劾審查會全數通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院透過新聞稿指出，吳牧群（原名白樣．伊斯理鍛）擔任那瑪夏區第1屆及第3屆區長職務，從103年起到109年間，利用職務上監管區公所公共工程機會，假借權力，不法收受廠商賄賂，涉犯貪污治罪條例。

經監察委員王幼玲、蔡崇義調查發現，吳牧群託稱參加原住民委員會辦理紐西蘭考察活動，希望贊助旅費為由，向A公司負責人尹某收賄新台幣6萬元。吳牧群也以不終止契約為由，向B公司南部地區業務負責人陳某收賄60萬元。

監委表示，吳牧群當選第3屆區長後，透過陳姓中間人向C公司負責人董某、D公司負責人林某，借款880萬元，之後由陳姓中間人轉知董某、林某，想要從2人尚未結算或後續承攬工程收取回扣，以抵償債務。

調查指出，是依決標工程金額扣除必要稅捐或相關費用後，隨執行難易度按8%至18%不等比例計算，再依8成概算應支付回扣數額，半數用以抵償前開借款，其餘以現金交予吳牧群收取。

調查發現，E公司人員李某、薛某以E公司得標工程後，依該工程決標金額10%計算行賄數額，推由薛某在108年7月將現金110萬8000元轉交陳姓中間人，由陳姓中間人攜帶到吳牧群住處，交予吳牧群收受。

調查指出，F公司負責人吳某與陳某合夥經營政府標案，F公司得標勞務採購案後，吳牧群指示陳姓中間人向陳某轉達欲從中收取回扣之意，由吳某先後取出15萬元、8萬元現金交予陳某，由陳某單獨將款項交予董某，再由董某將該筆款項轉交陳姓中間人，陳姓中間人將總計23萬元賄款，在108年6月24日交予吳牧群收受。

調查指出，吳牧群就工程暨勞務採購，透過陳姓中間人收取回扣包括現金1034萬7400元，以及抵償債務690萬6820元，合計1725萬4220元。

監委認為，吳牧群行為已嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，有違公務員服務法規定，違法失職事證明確，情節重大，提案彈劾。監察院彈劾審查會7日上午審查通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。（編輯：林興盟）1110707