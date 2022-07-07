頻被點名選新北市長 潘孟安：縣政為重

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）民進黨布局雙北市長人選，年底任期屆滿的屏東縣長潘孟安頻被點名選新北市長，潘孟安今天表示，目前還是以縣政為重。

潘孟安今天出席東港社會福利館綜合館動土典禮致詞提到，社福館不要給人都是家庭發生重大變故或是低收入戶的印象，是一個從幼兒到小孩都可以使用的完善空間，也能獲得妥善照顧，要請託施工團隊能在明年完工，「雖然我12月25日就要再見。」似乎意指任期會做滿。

會後，潘孟安接受媒體聯訪，被問到是否有規劃轉戰新北市長，潘孟安回應，現在參加動土典禮，等一下還有很多會議，目前以縣政為重。

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屏東縣政府社會處表示，東港社福館結合公園化、社區化，內部規劃青少年休閒娛樂室、公設民營托育家園、早期療育中心、多功能會議室等空間，將提供東港地區民眾不論男女老少及身心障礙者，都能使用的多元服務環境及友善空間。

社會處表示，一旁還有東港共融遊戲場、王船博物館、聯合辦公大樓、轉運站、停車場等，同步在建築群中打造15米的林蔭大道，成為鄉親休憩空間。（編輯：謝雅竹）1110707