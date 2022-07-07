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林炎田接任高市警局長 陳其邁：期許維護治安成效

2022/7/7 19:03
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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）警政署宣布高雄市警察局長由警政署警政委員林炎田接任。高雄市長陳其邁表示，期許新局長強力打擊犯罪、嚴格取締酒駕、掃蕩毒品，接續推動科技建警，維護高雄市治安成效，讓市民安心。

前高雄市警察局長黃明昭6月30日接任警政署長，警政署今天表示，高雄市警察局長由警政署警政委員林炎田接任。

對此，陳其邁透過新聞稿表示，尊重黃明昭安排，並肯定黃明昭於高雄市警察局長1年半任期內，市內槍擊案件、重大刑案、暴力犯罪發生數皆較前期減少40%以上，高雄在今年上半年繳出槍擊案件、重大刑案、暴力犯罪3項數據發生數是六都最低的好成績。

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陳其邁並表示，期許新局長林炎田強力打擊犯罪、嚴格取締酒駕、掃蕩毒品，接續推動科技建警，維護高雄市治安成效，讓市民安心。

警政署表示，林炎田曾任刑事局偵四隊隊長、高雄市警察局刑事大隊大隊長、台北市警察局萬華分局長、警政署公共關係室主任、苗栗縣警察局長、刑事局副局長、基隆市警察局長及警政署警政委員等職務，內、外勤職務歷練豐富。（編輯：黃世雅）1110707

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