林炎田接任高市警局長 陳其邁：期許維護治安成效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）警政署宣布高雄市警察局長由警政署警政委員林炎田接任。高雄市長陳其邁表示，期許新局長強力打擊犯罪、嚴格取締酒駕、掃蕩毒品，接續推動科技建警，維護高雄市治安成效，讓市民安心。

前高雄市警察局長黃明昭6月30日接任警政署長，警政署今天表示，高雄市警察局長由警政署警政委員林炎田接任。

對此，陳其邁透過新聞稿表示，尊重黃明昭安排，並肯定黃明昭於高雄市警察局長1年半任期內，市內槍擊案件、重大刑案、暴力犯罪發生數皆較前期減少40%以上，高雄在今年上半年繳出槍擊案件、重大刑案、暴力犯罪3項數據發生數是六都最低的好成績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳其邁並表示，期許新局長林炎田強力打擊犯罪、嚴格取締酒駕、掃蕩毒品，接續推動科技建警，維護高雄市治安成效，讓市民安心。

警政署表示，林炎田曾任刑事局偵四隊隊長、高雄市警察局刑事大隊大隊長、台北市警察局萬華分局長、警政署公共關係室主任、苗栗縣警察局長、刑事局副局長、基隆市警察局長及警政署警政委員等職務，內、外勤職務歷練豐富。（編輯：黃世雅）1110707